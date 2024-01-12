Еще 248 украинцев получат от государства гранты на 60 млн грн в рамках программы "Власна справа"

В рамках очередных волн грантовой программы "Власна справа" признаны победителями еще 248 украинцев. Они получат от государства 60 млн гривен на старт или расширение бизнеса, создав при этом более 500 новых рабочих мест.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"Еще 248 украинцев, которые подавали заявления на микрогранты по программе "Власна справа" в ноябре-декабре прошлого года, признаны победителями и получат от государства средства на старт или развитие собственного бизнеса на 60 млн грн", - отметила Бережная.

По ее словам, всего в 2023 году положительное решение о предоставлении гранта получили почти 10 тысяч украинцев, а с начала действия программы в июле 2022 года – 13,5 тысяч. На сегодняшний день 75% из них уже получили деньги на счета и реализуют свои бизнес идеи.

"Государство уже инвестировало в развитие микро- и малого бизнеса 2,4 млрд грн. Создано около 3 тысяч новых предприятий, еще вдвое больше компаний расширяют и масштабируют свой бизнес. Кроме того, это более 30 тысяч новых рабочих мест для украинцев", - отметила Татьяна Бережная.

В ведомстве отмечают, что среди получателей микрогрантов 21-22 волны - 58% женщин и 42% мужчин. Более 75% из них имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из Житомирской области (26 человек), Львовской области (24 человека), Харьковской области (21 человек) и Киевской области (20 человек). Подавляющее большинство планирует потратить средства на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители 21-22 волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 70 человек;

временное размещение и организация питания – 40 человек;

перерабатывающая промышленность – 34 человека;

здравоохранение и оказание социальной помощи – 21 человек.

Условия программы "Власна справа"

Программа "Власна справа" является одним из направлений правительственного проекта "еРабота", запущенного в июле 2022 года.

По этой программе украинцы могут получить микрогранты от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Ожидается, что в 2024 году Украина существенно увеличит объем финансирования грантовой программы "еРабота" для развития малого и среднего бизнеса. Отмечается, что на это предусмотрено около 9 млрд грн. Для сравнения, за полтора года ее действия государство профинансировало грантов на 6,5 млрд грн.

Подача заявки на все направления программы "еРабота" осуществляется через портал "Дія".

Фото: ua.depositphotos.com