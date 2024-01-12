Ще 248 українців отримають від держави гранти на 60 млн грн у рамках програми "Власна справа"

В рамках чергових хвиль грантової програми "Власна справа" визнані переможцями ще 248 українців. Вони отримають від держави 60 млн гривень на старт або розширення бізнесу, створивши при цьому понад 500 нових робочих місць.

Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Ще 248 українців, які подавали заяви на мікрогранти за програмою "Власна справа" в листопаді-грудні минулого року, визнано переможцями і вони отримають від держави кошти на започаткування або розвиток власного бізнесу на 60 млн грн", - зазначила Бережна.

За її словами, загалом у 2023 році позитивне рішення про надання гранту отримали майже 10 тисяч українців, а від початку дії програми в липні 2022 року - 13,5 тисяч. На сьогодні 75% з них вже отримали гроші на рахунки та реалізовують свої бізнес ідеї.

"Держава вже інвестувала у розвиток мікро- та малого бізнесу 2,4 млрд грн. Створено близько 3 тисяч нових підприємств, ще вдвічі більше компаній розширюють та масштабують свій бізнес. Окрім того, це понад 30 тисяч нових робочих місць для українців", - зауважила Тетяна Бережна.

У відомстві зазначають, що серед отримувачів мікрогрантів 21-22 хвиль - 58% жінок і 42% чоловіків. Понад 75% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Житомирської області (26 осіб), Львівської області (24 особи), Харківської області (21 особа) та Київської області (20 осіб). Переважна більшість планують витратити кошти на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці 21-22 хвиль, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 70 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 40 осіб;

переробна промисловість – 34 особи;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 21 особа.

Умови програми "Власна справа"

Програма "Власна справа" є одним із напрямків урядового проєкту "єРобота", який було запущено в липні 2022 року.

За цією програмою українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант має змогу як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Очікується, що у 2024 році Україна суттєво збільшить обсяг фінансування грантової програми "єРобота" для розвитку малого та середнього бізнесу. Зазначається, що на це передбачено близько 9 млрд грн. Для порівняння, за півтора роки її дії держава профінансувала грантів на 6,5 млрд грн.

Подача заявки на всі напрямки програми "єРобота" здійснюється через портал "Дія".

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