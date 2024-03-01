Уряд збільшив суму гранту на розвиток виноградарства

В рамках програми “єРобота” тепер можливо отримати до 330 тисяч гривень на закладення одного гектара виноградників. Це стало можливим завдяки внесенню змін до програми в частині безповоротних грантів на висадку садів і виноградників.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, сума грантів на висадку садів і виноградників зросла на 105 тисяч гривень за кожен гектар, при цьому максимальна можлива сума допомоги складає 10 мільйонів гривень.

Шмигаль додав, що головною умовою використання грантових коштів, які не потребують повернення, є створення нових робочих місць.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, сьогодні було внесено зміни до постанови КМУ від 21.06.2022 N 738 "Деякі питання надання грантів бізнесу" з метою удосконалення механізмів підтримки суб'єктів господарювання в рамках діючих грантових програм, а саме Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.

Зокрема, зміни дозволяють фінансування проєктів з висадки насаджень на індивідуальних або сусідніх земельних ділянках. Також уточнені умови відхилення заявок, що не відповідають критеріям розміру гранту або розташуванню ділянок.

Встановлено, що гранти, затверджені в кінці попереднього бюджетного року і не фінансовані, будуть виплачені в поточному бюджетному періоді за наявності відповідного фінансування.

Які умови отримання гранту

Згідно з даними Мінагропоітики з початку 2024 року за програмою "єРобота" фінансову підтримку на розвиток садів та виноградників отримали 6 суб’єктам господарювання. Сума допомоги склала 16,6 млн гривень. При цьому, 12,6 млн гривень отримали 4 господарства, а 4 млн грн було виділено на 2 теплиці.

З початку дії програми (1 липня 2022 року) було виплачено 721,6 млн гривень 163 суб’єктам господарювання. Зокрема, 549,8 млн гривень отримали 130 господарств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 171,8 млн гривень – 33 підприємства на теплиці.

У відомстві додали, що гранти надаються в обсязі до 70% від загальної вартості проекту, проте сума не повинна перевищувати 10 мільйонів гривень. Підприємець зобов'язаний забезпечити фінансування мінімум 30% вартості проекту за рахунок власних чи позикових коштів.

Критичною вимогою є найм необхідної кількості співробітників: для садівництва це має бути від 5 до 10 штатних працівників і від 125 до 425 сезонних залежно від виду насаджень; для тепличних господарств потрібно не менше 4 постійних та 10 сезонних робітників на кожен гектар.