Трибунал над РФ: які моделі юридичного механізму розглядає Україна та світ, щоб притягнути країну-агресора до відповідальності

21 серпня 2023 року у Києві відбулася Міжнародна конференція щодо створення трибуналу над РФ “Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Justice to be served”. Серед учасників - українські та міжнародні юристи, правозахисники, дипломати, депутати, науковці, які обговорили кроки, які вже здійснили, щоб притягнути країну-агресора до відповідальності, а також можливий формат трибуналу над РФ.

Війна Росії проти України - одна з найбрутальніших в історії людства. Росія веде її проти всіх українців, жінок, людей старшого віку та дітей. З лютого 2022 року ворог скоїв 136 тисяч злочинів, які були зафіксовані на даний час.

За цей час загинуло близько 11 тисяч цивільних людей, з яких вже понад 500 дітей. Ще як мінімум 20 тисяч дітей окупанти викрали і вивезли до Росії, зокрема тих, хто був сиротами і там їх незаконно всиновили.

Росія знищила в Україні 116 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури, десятки тисяч будинків і тисячі навчальних закладів та лікарень, сотні тисяч людей залишились без житла та медичної допомоги.

Загарбницька війна Росії проти України є воєнним злочином, тому протягом конференції учасники наголошували на тому, що країна-агресор має бути покарана. Зокрема, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що разом з іншими країнами світу потрібно розробити юридичний механізм справедливості та відповідальності, який охопив би усіх злочинців: тих, хто давав накази і тих, хто їх виконував.

Нам потрібен Спеціальний міжнародний трибунал, який судитиме за злочин агресії вище політичне керівництво Росії. Денис Шмигаль прем’єр-міністр України

За словами заступника керівника Офісу Президента України, координатора робочої групи зі створення Спеціального трибуналу Андрія Смирнова, Україна разом з міжнародними партнерами вже готує напрацювання щодо можливих форматів роботи трибуналу. Смирнов зазначив, що світ вже не диктує питання доцільності створення подібного механізму, але є невирішене питання стосовно моделі трибуналу, яка буде працювати.

Наразі розглядається три варіанти:

повний міжнародний трибунал, який реалізується через рішення Генеральної Асамблеї ООН;

формат міжнародного договору від імені України;

гібридний формат.

Саме Спеціальний міжнародний трибунал дозволить повною мірою розглянути всі злочини Росії в Україні та покарати вище політичне та військове керівництво країни-агресора. На думку міжнародних експертів та держави Україна, що це найбільш ефективна модель трибуналу.

Однак є впливові країни, котрі виступили проти повного міжнародного трибуналу та пропонують гібридний формат. Зокрема, за гібридний формат виступають Франція, Великобританія, США та Німеччина.

Підтримка гібридної систем пов’язана з тим, що деякі країни бояться потрапити під цей суд у майбутньому. Адже деякі країні проводять військові операції на територіях інших держав. Якщо буде гібридний формат, Україна не зможе повною мірою притягнути РФ до відповідальності.

Особисто я категорично проти гібридного формату, адже це буде другорядна структура. Це має бути повний міжнародний Спеціальний трибунал. Філіп Сендс британський професор права та директор Центру міжнародних судів і трибуналів у лондонському University College

Під час конференції міжнародні експерти наголошували на тому, що потрібно прислухатись до народу України та об’єднатись задля створення справедливого правосуддя.

За словами американського юриста, колишнього головного прокурора Спеціального суду по Сьєрра-Леоне Девіда Крейна, загарбницька війна РФ це не лише проблема України або лише Європи. Треба враховувати те, що подібні країни з авторитарним режимом можуть надихнутись діями РФ та в майбутньому робити щось подібне в інших країнах.

Крім відповідальності за воєнні злочини Росія також має заплатити за всі скоєні дії в Україні, сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Адже відновлювати українську економіку й українську інфраструктуру так само потрібно за рахунок агресора.

В свою чергу, Україна запропонувала світу концепцію Міжнародного компенсаційного механізму. Він має складатися з реєстру збитків, компенсаційної комісії та компенсаційного фонду. Гроші на компенсації необхідно брати з російських заморожених і конфіскованих активів. Для України важливо, щоб партнери якнайшвидше передбачили у своєму законодавстві інструменти для передачі цих коштів, каже прем'єр-міністр Шмигаль.

Результатом конференції стало офіційне комюніке, яке підписали учасники Міжнародної конференції “Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Justice to be served”. У документі зазначено, що учасники всіляко підтримують створення повного міжнародного Спеціального трибуналу як частину формули миру Президента України Володимира Зеленського.

Таким чином, світ та Україна обговорюють моделі створення трибуналу і для цього потрібен час, але, як зазначає політичне керівництво України, треба йти до фіналізації домовленостей з ключовими міжнародними партнерами щодо того, в якій формі та якій моделі цей трибунал буде працювати.