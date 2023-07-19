Зеленський: деякі країни бояться створення трибуналу щодо злочинів РФ, бо уявляють його стосовно себе

Президент Володимир Зеленський вказує, що серед країн світу є дуже різне ставлення щодо започаткування міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії проти України та його формату, зокрема деякі країни бояться запровадження такого механізму через побоювання застосування в майбутньому його аналогу проти себе.

Як зазначив він на спільному з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром брифінгу в Києві, ця країна готова бути одним з лідерів "в напрямку" створення такого трибуналу.

"Це дуже складна історія. Ви знаєте: багато суперечливих ідей в світі, включаючи наших партнерів у Європейському союзі. Хтось хоче трибунал, хтось хоче спецтрибунал, хтось не хоче, хтось хоче балансувати. Хтось боїться пропонувати трибунал, тому що згодом до нього можуть запропонувати застосувати такий самий механізм. Тому це дуже складно", - підкреслив президент.

За словами глави держави, це було б "не мало", якби Ірландія допомогла Україні з трибуналом ще більше. Також він додав, що Україна зацікавлена в допомозі Ірландії у агітуванні країн Африки до участі у ініційованому Зеленським Саміті миру та до підтримки запропонованої ним "формули миру".

"Як би хто хотів чи не хотів, але ми будемо наближатися й тиснути, щоб об'єднання світу навколо саміту й навколо "формули миру" було більшим. І тут нам знадобляться особисті відносини країн з іншими державами, які ще не впевнені. Я знаю, що Ірландія багато інвестувала політики й бізнесу в африканський контитент, і для нас дуже важливо, щоб країни, які мають гарні стосунки з африканським континентом, деякими державами, які балансують між нами й Росією сьогодні, щоб вони були на стороні правди", - сказав він.

В свою чергу, Варадкар підтвердив, що буде говорити зі своїми іноземними колегами про те, що стосується "відповідальності й встановлення трибуналу для подальшого переслідування правопорушників".

"Протягом останніх кількох зустрічей з лідерами латиноамериканських, карибських країн я піднімав це питання, оскільки Ірландія не має історії колоніалізму, ми не є членом НАТО, і це дозволяє нам трошки легше говорити з африканськими, латиноамериканським країнами. Нам легше говорити про це, пам'ятаючи нашу історію нейтральності", - пояснив керівник ірландського уряду.

Він додав, що таким країнам Ірландія пояснює, що нинішня війна є агресією, імперіалістичною війною, спробою захопити одну країну іншою і що для них "настав час пристати на бік саме України" і не сприймати це як конфлікт "Захід проти Росії" чи "НАТО проти Росії".

Нагадаємо також, що минулого місяця Зеленський доручив напрацювати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу.