США підтримали створення "гібридного спецтрибуналу" щодо злочину агресії Росії: що відомо

Держдеп США підтримав створення спеціального трибуналу для розслідувань злочину агресії Росії проти України. Там виступили за створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України, проти якого виступав Київ.

Про це заявила посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак, передає "Голос Америки".

"Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі "за" та "проти" кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України", - зазначила вона.

За її словами, подібні зусилля включатимуть "предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, шляхом інтеграції професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, чи через надання експертної допомоги за запитом України".

Вона наголосила, що це також може включати міжнародні елементи в тому, як саме суд підтримуватиме Україну та де буде знаходитись.

"Наприклад, потенційно це може бути десь у Європі, принаймні під час війни, це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії", - запевнила Бет Ван Скаак.

Представниця Держдепу додає, що такий суд міг би сприяти ширшій міжнародній підтримці, а також не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.

"Такий гібридний суд також демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в рамках національної юридичної системи. Сполучені Штати готові співпрацювати з Україною та іншими країнами світу, надавати ресурси, обмінюватись інформацією з таким трибуналом задля досягнення всебічної відповідальності за міжнародні злочини, які скоюються в Україні", - зазначила вона.

При цьому, представниця Держдепу повідомила, що поки не вдалось досягнути остаточного міжнародного консенсусу щодо створення подібної гібридної моделі міжнародного трибуналу.

"Не думаю, що поки що вдалось досягнути остаточного консенсусу. Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель – український трибунал, який матиме міжнародний характер і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН. Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалась перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вийде зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції", - пояснила вона.

Нагадаємо, заступник керівника ОП Андрій Смирнов повідомляв, що Офіс президента України розглядає три моделі спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, які напрацювали за результатами практичних дискусій з союзниками України і іншими країнами цивілізованого світу.

Одним з варіантів є створення "гібридного трибуналу" - такий суд буде частиною судової системи України, але до його структури залучать міжнародних суддів та прокурорів, а знаходитися він буде у Європі за міжнародної підтримки. Смирнов наголосив, що цей варіант "містить ризики звуження юридичної оцінки триваючої агресії до рівня міждержавного конфлікту".