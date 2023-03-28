США поддержали создание "гибридного спецтрибунала" по преступлению агрессии России: что известно

Госдеп США поддержал создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины. Там выступили за создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины, против которого выступает Киев.

Об этом заявила посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак, передает "Голос Америки".

"Сейчас, в этот критический момент истории, я могу объявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для преследования преступления агрессии против Украины. Было много разных моделей, которые рассматривались. США подробно рассматривали все "за" и "против" каждой из них и пришли к выводу, что наиболее эффективным способом обеспечения ответственности за преступления агрессии предусматривается создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины", - отметила она.

По ее словам, подобные усилия будут включать "предметную юрисдикцию в отношении международных преступлений, привлечение международного персонала, возможно, путем интеграции профессионалов, судей, прокуроров, расследователей, адвокатов или посредством предоставления экспертной помощи по запросу Украины".

Она подчеркнула, что это также может включать в себя международные элементы в том, как именно суд будет поддерживать Украину и где будет находиться.

"Например, потенциально это может быть где-то в Европе, по крайней мере во время войны, это в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такой институции и будет иметь важное значение для нее, а также будет оказывать помощь сильными государствами, преданными расследованию преступления агрессии", - заверила Бет Ван Скаак.

Представитель Госдепа добавляет, что такой суд мог бы способствовать более широкой международной поддержке, а также не нуждается в резолюции Генеральной Ассамблеи о создании нового независимого международного института, для становления которого требуется время и ресурсы.

"Такой гибридный суд также будет демонстрировать лидерство Украины в обеспечении ответственности за преступление агрессии полностью в рамках национальной юридической системы. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Украиной и другими странами мира, предоставлять ресурсы, обмениваться информацией с таким трибуналом для достижения всесторонней ответственности за международные преступления, совершаемые в Украине", - отметила она.

При этом представитель Госдепа сообщила, что пока не удалось достичь окончательного международного консенсуса относительно создания подобной гибридной модели международного трибунала.

"Не думаю, что пока удалось достичь окончательного консенсуса. Существуют две рассматриваемые модели: это эта модель – украинский трибунал, который будет иметь международный характер и будет иметь много международной поддержки и другой вариант, который может создать Генассамблея ООН. Власти Украины рассматривают оба варианта. Высказывалось преимущество более обособленной международной институции, но есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее для создания подобного института", - пояснила она.

Напомним, замруководителя ОП Андрей Смирнов сообщал, что Офис президента Украины рассматривает три модели специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, которые наработали по результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами цивилизованного мира.

Одним из вариантов является создание "гибридного трибунала" - такой суд будет частью судебной системы Украины, но в его структуру будут привлечены международные судьи и прокуроры, а находиться он будет в Европе при международной поддержке. Смирнов подчеркнул, что этот вариант "содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня межгосударственного конфликта".