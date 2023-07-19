Зеленский: некоторые страны боятся создания трибунала по преступлениям РФ, ибо представляют его в отношении себя

Президент Владимир Зеленский указывает, что среди стран мира есть очень разное отношение к основанию международного трибунала по преступлениям России против Украины и его формата, в частности некоторые страны боятся введения такого механизма из-за опасений применения в будущем его аналога против себя.

Как отметил он на совместном с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром брифинге в Киеве, эта страна готова быть одним из лидеров "в направлении" создания такого трибунала.

"Это очень сложная история. Вы знаете: много противоречивых идей в мире, включая наших партнеров в Европейском союзе. Кто-то хочет трибунал, кто-то хочет спецтрибунал, кто-то не хочет, кто-то хочет балансировать. Кто-то боится предлагать трибунал, потому что впоследствии в отношении него могут предложить применить такой же механизм. Поэтому это очень сложно", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, было бы "не мало", если бы Ирландия помогла Украине с трибуналом еще больше. Также он добавил, что Украина заинтересована в помощи Ирландии в агитировании стран Африки к участию в инициированном Зеленским Саммите мира и поддержке предложенной им "формулы мира".

"Как бы кто хотел или ни хотел, но мы будем приближаться и давить, чтобы объединение мира вокруг саммита и вокруг "формулы мира" было большим. И здесь нам понадобятся личные отношения стран с другими государствами, которые еще не уверены. Я знаю, что Ирландия много инвестировала политики и бизнеса в африканский контитент, и для нас очень важно, чтобы страны, имеющие хорошие отношения с африканским континентом, некоторыми государствами, балансирующими между нами и Россией сегодня, чтобы они были на стороне правды", - сказал он.

В свою очередь Варадкар подтвердил, что будет говорить со своими иностранными коллегами о том, что касается "ответственности и установления трибунала для дальнейшего преследования правонарушителей".

"В последние несколько встреч с лидерами латиноамериканских, карибских стран я поднимал этот вопрос, поскольку Ирландия не имеет истории колониализма, мы не являемся членом НАТО, и это позволяет нам немного легче говорить с африканскими, латиноамериканским странами. Нам легче говорить об этом, памятуя нашу историю нейтральности", - пояснил руководитель ирландского правительства.

Он добавил, что таким странам Ирландия объясняет, что нынешняя война является агрессией, империалистической войной, попыткой захватить одну страну другой и что для них "пришло время принять сторону именно Украины" и не воспринимать это как конфликт "Запад против России" или "НАТО против России".

Напомним, что в прошлом месяце Зеленский поручил наработать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала.