Зеленский поручил разработать проект резолюции Генассамблеи ООН о специальном международном трибунале

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания поручил выработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала. Документ должен быть скоординирован с позицией партнеров Украины.

Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Офиса президента.

В совещании приняли участие представители ОП, правительства, Верховной Рады, Офиса генпрокурора. Поставленная задача по проекту резолюции предусматривает, что документ должен содержать прямой призыв к созданию трибунала, где будут судить российское военно-политическое руководство за преступление агрессии против Украины.

В ходе встречи участники договорились проанализировать механизм формирования трибунала путем подписания рядом стран соответствующего международного соглашения. Такая идея предполагает, что для остальных государств останется возможность, не являясь учредителями трибунала, поддерживать его деятельность и признавать решения.

Глава государства выделил основные военные преступления, совершенные россиянами: незаконная аннексия территорий, убийства, пытки, изнасилование мирного населения, геноцид, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и т.д.

"Трибунал необходим для того, чтобы наказать агрессора, начавшего неспровоцированную войну против нашей страны, и таким образом восстановить справедливость", - отметил Зеленский.

Напомним, Украина уже создала коалицию из 33 государств, поддерживающих спецтрибунал для России за агрессию против Украины.

К ней, в частности, уже присоединились США, Австрия, Молдова и Чехия.