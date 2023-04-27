Молдова присоединяется к спецтрибуналу над РФ

Власти Молдовы приняли решение присоединиться к группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом 27 апреля сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи в Кишиневе с молдавским коллегой Нику Попеску.

"Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Сейчас 35 штатов", - написал Кулеба.

Он отметил, что на встрече были обсуждены шаги по ускорению вступления Украины в ЕС.

16 марта Австрия присоединилась к коалиции стран, вместе работающих над созданием Специального трибунала для осуждения преступлений России на территории Украины.