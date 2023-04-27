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Молдова приєднується до спецтрибуналу над РФ

кулеба, молдова
Фото: Тwitter Дмитра Кулеби

Влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це 27 квітня повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі у Кишиневі з молдовським колегою Ніку Попеску.

"Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Зараз 35 штатів", написав Кулеба.

Він зазначив, що на зустрічі було обговорено кроки по пришвидшенню вступу України до ЄС.

16 березня Австрія приєдналася до коаліції країн, які разом працюють над створенням Спеціального трибуналу для засудження злочинів Росії на території України.

Автор:
Тетяна Гойденко