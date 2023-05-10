Чехия присоединится к спецтрибуналу над РФ

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что его страна присоединится к уже созданной коалиции государств, поддерживающих спецтрибунал для России за агрессию против Украины.

"Расследование этих преступлений важно, поэтому я однозначно поддерживаю создание трибунала", - написал Павел в Twitter.

По его словам, этот трибунал является ключевым шагом не только на пути к миру, но и справедливости.

Он подчеркнул, что Международный уголовный суд не может осуществлять юрисдикцию по всем военным преступлениям России, поэтому для этого следует создать специальный трибунал, который будет иметь надежную правовую основу и широкую поддержку международного сообщества.

Еще в конце марта Украина создала коалицию из 33 государств, поддерживающих спецтрибунал для России за агрессию против Украины. Представители стран собрались в Страсбурге для переговоров по теме трибунала.

Позже к нему присоединились США, Австрия и Молдова.