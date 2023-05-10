ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Чехия присоединится к спецтрибуналу над РФ

чехия, трибунал
Этот трибунал является ключевым шагом к справедливости. Фото: Twitter/prezidentpavel

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что его страна присоединится к уже созданной коалиции государств, поддерживающих спецтрибунал для России за агрессию против Украины.

"Расследование этих преступлений важно, поэтому я однозначно поддерживаю создание трибунала", - написал Павел в Twitter.

По его словам, этот трибунал является ключевым шагом не только на пути к миру, но и справедливости.

Он подчеркнул, что Международный уголовный суд не может осуществлять юрисдикцию по всем военным преступлениям России, поэтому для этого следует создать специальный трибунал, который будет иметь надежную правовую основу и широкую поддержку международного сообщества.

Еще в конце марта Украина создала коалицию из 33 государств, поддерживающих спецтрибунал для России за агрессию против Украины. Представители стран собрались в Страсбурге для переговоров по теме трибунала.

Позже к нему присоединились США, Австрия и Молдова.

Автор:
Татьяна Гойденко