Чехія приєднається до спецтрибуналу над РФ

Президен Чехії Петр Павел повідомив, що його країна приєднається до вже створеної коаліції держав, які підтримують спецтрибунал для Росії за агресію проти України.

"Розслідування цих злочинів є важливим, тому я однозначно підтримую створення трибуналу", - написав Павел у Тwitter.

За його словами, цей трибунал є ключовим кроком не лише на шляху до миру, а й до справедливості.

Він наголосив, що Міжнародний кримінальний суд не може здійснювати юрисдикцію щодо всіх військових злочинів Росії, тому для цього варто створити спеціальний трибунал, який матиме надійну правову основу і широку підтримку міжнародного співтовариства.

Ще в кінці березня Україна створила коаліцію з 33 держав, які підтримують спецтрибунал для Росії за агресію проти України. Представники країн зібралися у Страсбурзі для переговорів на тему трибуналу.

Пізніше до нього приєдналися США, Австрія та Молдова.