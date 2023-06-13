Зеленський доручив розробити проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради доручив напрацювати проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу. Він має бути скоординований із позицією партнерів України.

Про це 13 червня повідомила пресслужба Офісу президента.

У нараді взяли участь представники ОП, уряду, Верховної Ради, Офісу генпрокурора. Поставлене завдання щодо проєкту резолюції передбачає, що документ має містити прямий заклик до створення трибуналу, який судитиме російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України.

Під час зустрічі учасники домовились проаналізувати механізм формування трибуналу шляхом підписання низкою країн відповідної міжнародної угоди. Така ідея передбачає, що для решти держав залишиться можливість, не бувши засновниками трибуналу, підтримувати його діяльність та визнавати рішення.

Глава держави виокремив основні воєнні злочини, які вчинили росіяни: незаконна анексія територій, убивства, катування, зґвалтування мирного населення, геноцид, знищення об'єктів цивільної інфраструктури тощо.

"Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Україна вже створила коаліцію з 33 держав, які підтримують спецтрибунал для Росії за агресію проти України.

До неї, зокрема, уже приєдналися США, Австрія, Молдова та Чехія.