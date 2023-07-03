Трибунал для Путина: в Гааге открыли офис по расследованию вторжения РФ в Украину

3 июля в Гааге открыли Международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, который станет первым шагом к возможному трибуналу над руководством страны-агрессора РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что украинские власти рассматривают более 93 000 сообщений о военных преступлениях и предъявили обвинение 207 подозреваемым через национальные суды.

Ожидается, что высокопоставленные преступники предстанут перед судом в Международном уголовном суде (МКС) в Гааге.

Новый Международный офис по преследованию преступлений агрессии (ICPA), расположенный также в Гааге, будет работать вместе с МКС, постоянным всемирным судом по делам о военных преступлениях, и восполнит юридический пробел по преступлению РФ против Украины.

Потребность в создании спецтрибунала возникла потому, что МКС в Украине владеет юрисдикцией только в отношении совершенных российскими террористами преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Агрессию России расследовать он не может – Украина не подписала в свое время Римский устав Международного уголовного суда, а РФ в 2016 году отозвала свою подпись. Возможности ООН по данному вопросу тоже ограничены. Именно поэтому возникла идея создать спецтрибунал, который получит юрисдикцию расследовать совершенное Россией преступление против мира, позволит преследовать в судебном порядке руководство РФ и не даст ему избежать ответственности.

Новый офис будет собирать доказательства возможных дел против российских военных и политических лидеров, ответственных за войну, заявил главный прокурор Украины Андрей Костин в интервью перед открытием.

"Цель, конечно, состоит в том, чтобы построить дело для подозреваемых в этом трибунале. Нам нужны эксперты, нам нужна криминалистика, нам нужна дополнительная информация, в том числе информация разведки, чтобы это дело было весомым, потому что мы все знаем, что преступление агрессии является преступлением руководства", - подчеркнул Костин.

Он добавил, что центр является признаком международной поддержки специального трибунала, и мы верим, что этот центр принесет нам первые результаты в ближайшие месяцы.

Украина хочет, чтобы преступления агрессии рассматривались специальным трибуналом и эту идею поддерживают большинство стран Европейского Союза, США и Великобритания. На какой правовой основе будет создан этот суд, пока неясно.

Ожидается, что перед судом предстанут около двух десятков высших правительственных и военных чиновников РФ.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

Таким образом, 123 страны мира, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать Путина и Львову-Белову в случае их въезда на территории этих государств.

Отметим, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что российские лидеры должны предстать перед судом за вторжение в Украину, даже если их не могут арестовать и доставить в суд лично. Суд по преступлению агрессии должен проводить заочные заседания.