Трибунал для Путіна: у Гаазі відкрили офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну

3 липня в Гаазі відкрили Міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу над керівництвом країни-агресорки РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що українська влада розглядає понад 93 000 повідомлень про військові злочини та висунула обвинувачення 207 підозрюваним через національні суди.

Очікується, що високопоставлені злочинці постануть перед судом у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.

Новий Міжнародний офіс з переслідування злочинів агресії (ICPA), розташований також у Гаазі, працюватиме разом з МКС, постійним всесвітнім судом у справах про військові злочини, і заповнить юридичну прогалину щодо злочину РФ проти України.

Потреба у створенні спецтрибуналу виникла тому, що МКС в Україні володіє юрисдикцією тільки щодо скоєних російськими терористами злочинів геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Агресію Росії розслідувати він не може – Україна не підписала свого часу Римський статут Міжнародного кримінального суду, а РФ у 2016 році відкликала свій підпис. Можливості ООН у даному питанні теж обмежені. Саме тому виникла ідея створити спецтрибунал який отримає юрисдикцію розслідувати скоєний Росією злочин проти миру, дозволить переслідувати в судовому порядку керівництво РФ і не дасть йому уникнути відповідальності.

Новий офіс збиратиме докази для можливих справ проти російських військових і політичних лідерів, відповідальних за війну, заявив головний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю перед відкриттям.

«Мета, звичайно, полягає в тому, щоб побудувати справу для підозрюваних у цьому трибуналі. Нам потрібні експерти, нам потрібна криміналістика, нам потрібна додаткова інформація, в тому числі інформація розвідки, щоб ця справа була вагомою, тому що ми всі знаємо, що злочин агресії є злочином керівництва», - підкреслив Костін.

Він додав, що центр є ознакою міжнародної підтримки спеціального трибуналу, «і ми віримо, що цей центр принесе нам перші результати в найближчі місяці».

Україна хоче, щоб злочини агресії розглядалися спеціальним трибуналом, і цю ідею підтримують більшість країн Європейського Союзу, США та Великобританія. На якій правовій основі буде створено цей суд, поки що незрозуміло.

Очікується, що перед судом постануть близько двох десятків вищих урядових і військових посадовців РФ.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Таким чином, 123 країни світу, які ратифікували Римський статут, зобовʼязані арештувати Путіна й Львову-Бєлову у разі їх вʼзду на території цих держав.

Зазначимо, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що російські лідери повинні постати перед судом за вторгнення в Україну, навіть якщо їх не можуть заарештувати та доставити до суду особисто. Трибунал щодо злочину агресії має проводити заочні засідання.