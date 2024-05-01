Скіфські та римські прикраси: Естонія повернула Україні незаконно вивезені предмети культурної спадщини

30 квітня у Національному музеї історії України презентували 274 артефакти археології, з яких 115 - давні монети. Ці культурні цінності раніше були незаконно вивезені з території України, проте естонські прикордонники виявили їх та повернули нашій державі.

Про це повідомили у пресслужбі Мінкульту.

"Зараз разом з Україною увесь цивілізований світ (...). Ми вдячні всім, хто долучився до повернення українського культурного надбання додому, всім хто працює на благо України", - наголосив т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв.

Серед археологічних артефактів, повернених Естонією Україні, є унікальні прикраси скіфського, передримського та римського часів, середньовічні знахідки, а також візантійські монети.

До скіфських належать парні бляшки у вигляді грифонів IV-III ст. до н.е. та окуття посудини того ж періоду, аналоги яких відомі з "царських" курганів України.

Прикраси передримського та римського часу – це амулетниці у вигляді циліндрів та намистини, золоті намистини, прикраси з альмандинами, та пастова вставка у вигляді скарабея, І–ІІІ ст. Подібні прикраси відомі з поховань сарматів та ґрунтових могильників Західного Криму.

З середньовічних знахідок - парадна кінська упряж VIII-IX ст., характерна для поховань хазарської салтово-маяцької культури на території України. Є також перстень X-XII ст. з візантійським сюжетом.

Серед монет - візантійські з X-XI ст. періоду правління імператорів Костянтина Багрянородного, Нікіфора Фоки, Іоанна Цимісхія та Василя Болгаробійця. Такі монети були поширені в середньовічній Україні.

"Колекція, яку Естонія повернула Україні, стосується тисячолітнього періоду історії України. Ми дуже вдячні за це", – сказав Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Нагадаємо, Верховний суд Нідерландів 9 червня підтримав рішення попередньої інстанції у справі про "скіфське золото" з колекції музеїв Автономної Республіки Крим і постановив передати історико-культурну цінність Україні.

Вже листопаді після майже 10 років судів, артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі у Нідерландах, повернулися до України. Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України.