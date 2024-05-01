Скифские и римские украшения: Эстония вернула Украине незаконно вывезенные предметы культурного наследия

30 апреля в Национальном музее истории Украины презентовали 274 артефакта археологии, из которых 115 – древние монеты. Эти культурные ценности ранее были незаконно вывезены с территории Украины, но эстонские пограничники обнаружили их и вернули нашему государству.

Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.

"Сейчас вместе с Украиной весь цивилизованный мир (...). Мы благодарны всем, кто присоединился к возвращению украинского культурного достояния домой, всем работающим на благо Украины", - подчеркнул и.о. министра культуры Ростислав Карандеев.

Среди археологических артефактов, возвращенных Эстонией Украине, уникальные украшения скифского, предримского и римского времен, средневековые находки, а также византийские монеты.

К скифским относятся парные бляшки в виде грифонов IV-III вв. до н. и оков сосуда того же периода, аналоги которых известны из "царских" курганов Украины.

Украшения предримского и римского времени – это амулетницы в виде цилиндров и бусины, золотые бусины, украшения с альмандинами и пастовая вставка в виде скарабея, I–III ст. Подобные украшения известны из захоронений сарматов и грунтовых могильников Западного Крыма.

Из средневековых находок – парадная лошадиная упряжь VIII-IX вв., характерная для захоронений хазарской салтово-маяцкой культуры на территории Украины. Есть также кольцо X-XII вв. с византийским сюжетом.

Среди монет – византийские с X-XI вв. периода правления императоров Константина Багрянородного, Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия и Василия Болгаробойца. Такие монеты были распространены в средневековой Украине.

"Коллекция, которую Эстония вернула Украине, касается тысячелетнего периода истории Украины. Мы очень благодарны за это", – сказал Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

Напомним, Верховный суд Нидерландов 9 июня поддержал решение предыдущей инстанции в деле о "скифском золоте" из коллекции музеев Автономной Республики Крым и решил передать историко-культурную ценность Украине.

Уже в ноябре после почти 10 лет судов, артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме в Нидерландах, вернулись в Украину. Музей Алларда Пирсона передал их в Национальный музей истории Украины.