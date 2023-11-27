"Скифское золото" вернулось в Украину (ФОТО)

После почти 10 лет судов артефакты из четырех музеев Крыма, представленных на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме в Нидерландах, вернулись в Украину. Музей Алларда Пирсона передал их в Национальный музей истории Украины.

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Об этом сообщил Национальный музей истории Украины, где "скифское золото" будет храниться до деоккупации Крыма.

"В настоящее время специалисты обследуют состояние этих вещей. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет", - говорится в сообщении.

"Наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть. Вместе с тем, поскольку коллекция приобрела международный политический резонанс, ее состояние и дальнейшая судьба будут отныне под пристальным вниманием мира. Это, в свою очередь, возлагает ответственность на всех, кто стоял за политическим решением по возвращению коллекции в воюющую Украину. Они должны обеспечить ей беспрецедентную охрану", - отметил генеральный директор Национального музея истории Украина Федор Андрощук.

Как "скифское золото" попало в Нидерланды

С февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона прошла выставка "Крым: золото и тайны Черного моря" (De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee). На ней были представлены предметы из коллекций Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма: Национального заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь), Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Керченского историко-археологического заповедника.

В феврале 2014 года Россия начала оккупацию Крыма. Предметы из коллекции Национального музея истории Украины вернулись в Киев после завершения выставки. В то же время возвращать ценности из крымских музеев на территорию, не подконтрольную украинским властям, стало невозможным. Однако музеи Крыма, де-факто контролируемые властью России, настаивали именно на этом. В Нидерландах начался судебный процесс.

Возвращение "Скифского золота" в Украину

В декабре 2016 года суд в Амстердаме постановил передать крымские сокровища государству в соответствии с Законом о наследстве. Апелляционный суд Амстердама также принял решение удовлетворить иск о передаче крымских артефактов государству Украины, но уже на основании Закона Украины "О музеях" и приказа Министерства культуры Украины от марта 2014 года.

Этот приказ предоставляет министру культуры полномочия принимать решение о передаче музейных экспонатов на ответственное хранение, если есть риск их уничтожения, утраты или повреждения.

Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов с просьбой отменить решение Апелляционного суда. 9 июня 2023 г. Верховный Суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев, а апелляционное решение оставил без изменений.

Поэтому артефакты передали государству Украина, а не находящиеся в оккупации музеям Крыма. Согласно указу Министерства культуры и информационной политики Украины, коллекции крымских музеев должны быть переданы на хранение в Национальный музей истории Украины.

По окончательному решению, вынесенному Верховным Судом Нидерландов, Украина должна была выплатить Музею Алларда Пирсона 111 689 евро с начислением процентов за все время сохранения коллекций крымских музеев.

После выполнения обязательств, взятых Национальным музеем истории Украины и Министерством культуры и информационной политики Украины, Музей Алларда Пирсона отказался от определенной судом выплаты в свою пользу. В ноябре предметы из крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. Затем артефакты перевезли в Киев.

От Украины над возвращением экспонатов домой работали МКИП, Минюст, МИД, а также адвокаты из Нидерландов и Украины.