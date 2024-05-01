Активи Табачника і священнослужителя Швеця надійшли в управління ФДМ

Фонд держмайна отримав в управління майно колишнього міністра освіти часів президенства Віктора Януковича Дмитра Табачника. Серед конфіскованих активів земельні ділянки та елітний будинок.

Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

"Майно проросійського ексміністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду", - зауважив він.

За словами Коваля, мова йде про:

кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів;

5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в смт Козин, Обухівського району Київської області;

▪️½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн.

право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду, до ФДМУ передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки: два Мерседеси, Тойота і Нісан.

"Фонд продовжує реалізовувати санкційні активи. Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни", - наголосив Коваль.

Він нагадав, що всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зауважимо, 22 березня Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду проти ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника, щоб конфіскувати його майно на користь Україні. А вже 11 квітня Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву.

Арештоване майно Табачника

9 січня 2023 року СБУ арештувала майно Табачника на понад 2 млн доларів. До переліку потрапили нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

За даними СБУ, Табачника призначили "радником" керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області та включили до місцевого осередку кремлівської партії "Єдина Росія".

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У березні поточного року суд заочно призначив 15 років ув’язнення ексміністру освіти і науки Дмитру Табачнику та 12 років ув’язнення - ексочільнику Державної реєстраційної служби Дмитру Вороні.

Табачник підтримує "денацифікацію" України

Дмитро Табачник, колишній міністр освіти України часів президенства Віктора Януковича наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях, бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

Табачник підтримує російську владу та пропагандистську риторику країни агресора РФ щодо так званої «денацифікації України».

З 2014 року Табачник переховувався від українського правосуддя. Його оголосили у всеукраїнський розшук влітку 2015 року.