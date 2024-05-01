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Активы Табачника и священнослужителя Швеца поступили в управление ФГИ
Фонд госимущества получил в управление имущество бывшего министра образования времен президентства Виктора Януковича Дмитрия Табачника. Среди конфискованных активов земельные участки и элитный дом.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
"Имущество пророссийского экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника поступило в управление Фонда", - заметил он.
По словам Коваля, речь идет о:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- средства в размере почти 144 тысяч долларов;
- 5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 кв. м в пгт Козин, Обуховского района Киевской области;
- ▪️½ квартиры в Киеве на улице Ярославов Вал:
- право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн. грн.
- право кредиторского требования на сумму свыше 191 тыс. грн.
Кроме того, решением Высшего антикоррупционного суда в ФГИ передано имущество Ростислава Швеца – бывшего пророссийского священнослужителя. Это квартира в Симферополе и 4 автомобиля: два Мерседеса, Тойота и Нисан.
"Фонд продолжает реализовывать санкционные активы. Имущество оккупантов, коллаборантов и врагов Украины должно работать в пользу страны", - подчеркнул Коваль.
Он напомнил, что все средства от реализации таких активов направляются Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Отметим, 22 марта Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд против экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, чтобы конфисковать его имущество в пользу Украины. А уже 11 апреля Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковое заявление.
Арестованное имущество Табачника
9 января 2023 года СБУ арестовала имущество Табачника более чем на 2 млн долларов. В список попали недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.
Табачника назначили "советником" руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области и включили в местную ячейку кремлевской партии "Единая Россия".
На основании собранных доказательств Табачнику дополнительно уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, что в ноябре прошлого года СБУсообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В марте текущего года суд заочно назначил 15 лет заключения экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику.
Табачник поддерживает "денацификацию" Украины
Дмитрий Табачник, бывший министр образования Украины времен президентства Виктора Януковича находится на временно оккупированных территориях, активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.
Табачник поддерживает российские власти и пропагандистскую риторику страны агрессора РФ по так называемой «денацификации Украины».
С 2014 года Табачник прятался от украинского правосудия. Его объявили во всеукраинский розыск летом 2015 года.