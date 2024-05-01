Активы Табачника и священнослужителя Швеца поступили в управление ФГИ

Фонд госимущества получил в управление имущество бывшего министра образования времен президентства Виктора Януковича Дмитрия Табачника. Среди конфискованных активов земельные участки и элитный дом.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Имущество пророссийского экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника поступило в управление Фонда", - заметил он.

По словам Коваля, речь идет о:

средства в размере почти 144 тысяч долларов;

5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 кв. м в пгт Козин, Обуховского района Киевской области;

▪️½ квартиры в Киеве на улице Ярославов Вал:

право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн. грн.

право кредиторского требования на сумму свыше 191 тыс. грн.

Кроме того, решением Высшего антикоррупционного суда в ФГИ передано имущество Ростислава Швеца – бывшего пророссийского священнослужителя. Это квартира в Симферополе и 4 автомобиля: два Мерседеса, Тойота и Нисан.

"Фонд продолжает реализовывать санкционные активы. Имущество оккупантов, коллаборантов и врагов Украины должно работать в пользу страны", - подчеркнул Коваль.

Он напомнил, что все средства от реализации таких активов направляются Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Отметим, 22 марта Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд против экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, чтобы конфисковать его имущество в пользу Украины. А уже 11 апреля Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковое заявление.

Арестованное имущество Табачника

9 января 2023 года СБУ арестовала имущество Табачника более чем на 2 млн долларов. В список попали недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.

Табачника назначили "советником" руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области и включили в местную ячейку кремлевской партии "Единая Россия".

На основании собранных доказательств Табачнику дополнительно уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что в ноябре прошлого года СБУсообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В марте текущего года суд заочно назначил 15 лет заключения экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику.

Табачник поддерживает "денацификацию" Украины

Дмитрий Табачник, бывший министр образования Украины времен президентства Виктора Януковича находится на временно оккупированных территориях, активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.

Табачник поддерживает российские власти и пропагандистскую риторику страны агрессора РФ по так называемой «денацификации Украины».

С 2014 года Табачник прятался от украинского правосудия. Его объявили во всеукраинский розыск летом 2015 года.