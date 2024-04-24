Самолеты, дома, авто: Украина конфисковала имущество гауляйтера Балицкого

Высший антикоррупционный суд конфисковал активы семьи так называемого руководителя оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Отмечается, что 23 апреля 2024 Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции Украины о применении к Балицкому Евгению Витальевичу, Балицкому Виталию Брониславовичу и Балицкому Александру Евгеньевичу санкции взыскания активов в доход государства.

Что конфисковали:

Решением суда в доход государства взыскано:

недвижимое имущество (квартиры, жилой дом, земельные участки в городе Мелитополь);

движимое имущество (4 легковых автомобиля);

самодельное туристическое судно;

корпоративні права ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ», ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «БРІЗ», ТОВ «БАСТІОН М-70», ТОВ «ЛІГІОН», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», ТОВ «АКВАБІОМ», ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ», ЧАО «ДЕТСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА «САЛЮТ», ООО «АВИАЦИОННАЯ ГРУППА»;

денежные средства, размещенные на банковских счетах;

4 воздушных судна типа/модели: Cessna172RG;

1 судно типа/модели: Model 76, Duchess.

В Минюсте отмечается, что апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.

О семье Балицких

В Минюсте напоминают, что Евгений Балицкий является бывшим депутатом Верховной Рады Украины, который после полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины был назначен так называемым «губернатором Запорожской области».

"В качестве так называемого «губернатора», Балицкий активно сотрудничает с Россией, в частности он занимался организацией так называемого «референдума» о присоединении Запорожской области к РФ, а по состоянию на сегодняшний день он курирует выселение проукраинских жителей Запорожья из собственных домов, незаконную продажу их недвижимого имущества, а также распространяет в медиа пророссийскую пропаганду", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Виталий Балицкий является отцом гауляйтера, который предоставляет мощности принадлежащих ему и захваченным им предприятиям вооруженным силам РФ с целью изготовления и ремонта их вооружения.

В то же время Александр Балицкий, сын предателя, вступил в пророссийскую военизированную группировку и активно участвует на стороне РФ против Вооруженных сил Украины.

ВАКС разрешил конфисковать активы коллаборанта Сальдо

10 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение по делу по второму иску от Министерства юстиции Украины, согласно которому на коллаборанта и бывшего члена пророссийской партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Владимира Сальдо будут наложены санкции в виде взыскания активов в пользу страны.

Ранее правительство приняло решение о передаче основных активов коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери в управление Фонда государственного имущества Украины.

"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников были переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды имеют пополнить государственный бюджет Украины", - сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.