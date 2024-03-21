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РФ нанесла ущерб "Укргидроэнерго" на 3 млрд евро
Крупнейшая гидрогенерирующая компания в Украине "Укргидроэнерго" оценила размер ущерба, нанесенного в результате российской агрессии в более чем 3 млрд евро.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, в результате постоянных обстрелов по объектам, а также – разрушения Каховской ГЭС, "Укргидроэнерго" понесло убытки более 2,5 млрд евро.
Кроме того, дополнительный 500 млн евро ущерб был нанесен из-за ракетных ударов и нападений дронов на объекты компании.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Отмечается, что "Укргидроэнерго" уже работает над судебными исками и арбитражными процедурами для компенсации ущерба и привлечения России к ответственности за покушения на энергетическую инфраструктуру и имущество компании.
Добавим, что с начала полномасштабного вторжения РФ нанесла ущерб украинской окружающей среде на сумму более 56 млрд евро без учета ущерба, нанесенного в результате теракта на Каховской ГЭС и Украина потребует компенсации через международные суды. По предварительным данным, эти убытки продолжают расти, увеличиваясь примерно на 102 миллиона евро каждый день.
На месте разрушенной Каховской ГЭС построят новую станцию
В ночь на 6 июня русские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов. В результате были разрушены 16 затворов и собственно здание Каховской ГЭС .
По выводам экспертов , ГЭС не подлежит ремонту или восстановлению после подрыва, поэтому в "Укргидроэнерго" решили построить на ее месте новую.
Строительство новой Каховской ГЭС может стоить Украине около $1 млрд, поскольку речь идет не только об оборудовании из машинного отделения, но и о восстановлении гидросооружений и целостности дамбы.