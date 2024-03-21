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РФ завдала збитків "Укргідроенерго" на 3 млрд євро
Найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні "Укргідроенерго" оцінила розмір збитків, завданих внаслідок російської агресії у більше ніж у 3 млрд євро.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Згідно з повідомленням, у результаті постійних обстрілів по об’єктах, а також – руйнування Каховської ГЕС, "Укргідроенерго" зазнало збитків понад 2,5 млрд євро.
Крім того, додаткові 500 млн євро збитків було завдано через ракетні удари та напади дронів на об'єкти компанії.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зазначається, що "Укргідроенерго" вже працює над судовими позовами та арбітражними процедурами для компенсації збитків і притягнення Росії до відповідальності за замахи на енергетичну інфраструктуру та майно компанії.
Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ завдала збитків українському довкіллю на суму понад 56 млрд євро без врахування збитків, завданих в результаті теракту на Каховській ГЕС і Україна буде вимагати компенсації через міжнародні суди. За попередніми даними, ці збитки продовжують зростати, збільшуючись приблизно на 102 мільйони євро щодня.
На місці зруйнованої Каховської ГЕС збудують нову станцію
В ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. Внаслідок цього було зруйновано 16 затворів і власне будівлю Каховської ГЕС.
За висновками експертів ГЕС не підлягає ремонту чи відновленню після підриву, тому в "Укргідроенерго" вирішили збудувати на її місці нову.
Будівництво нової Каховської ГЕС може коштувати Україні близько $1 млрд, оскільки йдеться не тільки про обладнання з машинного відділення, а й про відновлення гідроспоруд і цілісності греблі.