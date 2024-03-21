РФ завдала збитків "Укргідроенерго" на 3 млрд євро

Найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні "Укргідроенерго" оцінила розмір збитків, завданих внаслідок російської агресії у більше ніж у 3 млрд євро.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, у результаті постійних обстрілів по об’єктах, а також – руйнування Каховської ГЕС, "Укргідроенерго" зазнало збитків понад 2,5 млрд євро.

Крім того, додаткові 500 млн євро збитків було завдано через ракетні удари та напади дронів на об'єкти компанії.

Зазначається, що "Укргідроенерго" вже працює над судовими позовами та арбітражними процедурами для компенсації збитків і притягнення Росії до відповідальності за замахи на енергетичну інфраструктуру та майно компанії.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ завдала збитків українському довкіллю на суму понад 56 млрд євро без врахування збитків, завданих в результаті теракту на Каховській ГЕС і Україна буде вимагати компенсації через міжнародні суди. За попередніми даними, ці збитки продовжують зростати, збільшуючись приблизно на 102 мільйони євро щодня.

На місці зруйнованої Каховської ГЕС збудують нову станцію

В ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. Внаслідок цього було зруйновано 16 затворів і власне будівлю Каховської ГЕС.

За висновками експертів ГЕС не підлягає ремонту чи відновленню після підриву, тому в "Укргідроенерго" вирішили збудувати на її місці нову.

Будівництво нової Каховської ГЕС може коштувати Україні близько $1 млрд, оскільки йдеться не тільки про обладнання з машинного відділення, а й про відновлення гідроспоруд і цілісності греблі.