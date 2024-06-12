Держава обмежуватиме адмінпослуги для ухилянтів від мобілізації

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що громадянам, які уникають мобілізації в Україні, все частіше відмовлятимуть у наданні певних послуг.

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Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube - каналі "Це ніхто не буде дивитись" 11 червня.

Малюська наголошує, що вимога надавати військовий квиток стосуватиметься сотень, якщо не тисяч послуг, необхідних для "гарного життя" та особистого комфорту військовозобов'язаного.

За словами міністра, законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток при зверненні за адміністративними послугами. Він наголосив, що запровадження такої вимоги дозволить державі "тримати на радарі" військовозобов'язаних.

"Це нормальний, правильний, природний процес. Процес цей триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми, але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", — запевнив він.

Водночас міністр зазначив, що очікувати масштабної реформи не варто. Для критично важливих послуг, а також членів сімей військовозобов'язаних таких обмежень не передбачається.

"Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі", — зазначив голова Мін’юсту.

Малюська переконаний, що посилення контролю у цій сфері відбуватиметься поступово, однак рано чи пізно стане нормою в Україні.

Обмеження для ухилянтів

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності через місяць із дня, наступного за його опублікуванням, яке відбулося 17 квітня.

Серед іншого, у новому законі прописані обмеження на керування автомобілем, крім випадків, коли встановлення такого обмеження позбавляє особу основного джерела доходу (наприклад, чоловік працює водієм таксі або водієм іншого транспортного засобу) або транспортний засіб використовується у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю 1, 2 групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

На фоні цього, з початку квітня кількість реєстраційних операцій у сервісних центрах МВС зросла на 42%. Найбільший попит спостерігається на перереєстрацію за договорами купівлі-продажу та дарування, свідчить статистика Головного сервісного центру МВС.

Окрім цього, працівники ТЦК можуть звертатися до суду, який ухвалить остаточне рішення щодо особи, яка вчасно не оновила дані. Така справа буде розглядатися у суді протягом 30 днів.

Ще один з пунктів стосується вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних сил України. Однак ця норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто.