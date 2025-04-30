Контрактна служба після 60 років: у Раді запропонували нові правила для ЗСУ

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає можливість проходження військової служби за контрактом для осіб, що досягли граничного віку перебування на службі, зокрема після 60 років.

Про це повідомив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ініціатор законопроєкту Роман Костенко.

До ЗСУ — після 60 років

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13229, який пропонує надати громадянам віком понад 60 років право добровільно укладати контракти на проходження військової служби.

Ініціатива спрямована на залучення мотивованих і досвідчених громадян, які прагнуть бути корисними під час війни, але наразі не мають такої можливості через вікові обмеження в чинному законодавстві.

Згідно з законопроєктом, громадяни віком понад 60 років під час дії воєнного стану зможуть укладати добровільні контракти на проходження військової служби строком на один рік за згодою командира військової частини.

Для офіцерів у цій віковій категорії також передбачено необхідність додаткового погодження з Генеральним штабом Збройних сил України.

"Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу", - наголосив Костенко.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги.

Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1млн грн.

Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.

Учасникам проєкту також доступні:

"нульова" іпотека;

безоплатне навчання у вишах;

повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування;

право на виїзд за кордон після одного року служби.

Після завершення контракту надається 12-місячний імунітет від мобілізації, передбачений законом.

Нагадаємо, військовослужбовці ТЦК, які не мають бойового досвіду та не мають обмежень за станом здоров’я, будуть направлені для проходження служби у бойові частини.