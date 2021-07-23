В Минздраве объяснили бессмысленность тестов на антитела к коронавирусу

В Министерстве здравоохранения отмечают, что делать тесты на наличие антител к коронавирусу нецелесообразно из-за их неубедительности. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавірус_інфо".

"Эксперты опровергли целесообразность теста на антитела. Результаты такого тестирования крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека", — отмечается в сообщении.

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В ведомстве ссылаются на научные исследования, согласно которым концентрация антител к коронавируса в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты против Covid-19.

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При этом указывается, что необходимый уровень антител для эффективной защиты от вируса эксперты до сих пор не знают.

"По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, для диагностики инфекции эти тесты не подходят, поскольку для выработки антител организму необходимо после заражения до трех недель. Поэтому отрицательный тест не обязательно означает, что человек здоров, а положительный не гарантирует, что он болен", — отмечают в Минздраве.

Отметим, что 22 июля в Украине было проведено 14 тысяч экспресс-тестов на антиген к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему инфекцию Covid-19. За предыдущий день их было проведено 14,8 тысячи, а днем ранее — 16,3 тысячи.

Тем временем в Украине накануне был побит рекорд количества вакцинированных за сутки — почти 140 тысяч человек.