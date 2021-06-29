В США создали быстрый способ синтеза антител к коронавирусу

Ученые Гарвардской медицинской школы и Калифорнийского университета в Ирвине разработали быструю, простую и недорогую технологию для получения высокоспециализированных антител против вируса, вызывающего COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Гарвардской медицинской школы, передает "Интерфакс-Украина".

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"Более быстрое обнаружение антител может ускорить разработку лекарств, диагностическое тестирование и фундаментальные научные эксперименты", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, исследователи использовали дрожжи для получения сотен миллионов различных синтетических фрагментов антител, называемых нанотелами, в которые помещался антиген, в частности, спайковый белок, при помощи которого SARS-CoV-2 проникает в клетку. При этом ученые определяли, какие нанотела "зацепятся" за него.

Команда спроектировала дрожжи так, чтобы нанотела эволюционировали с каждым поколением, что позволяет отобрать одно или несколько нанотел, которые хорошо связываются только с антигеном, вызывающим заболевание, увеличивая шанс разработки эффективной терапии с минимальными побочными действиями.

"Весь процесс использует стандартные лабораторные методы культивирования дрожжей и занимает всего полторы — три недели. Исследователи могут охотиться за нанотелами против многих различных антигенов одновременно", — сообщили американские ученые.

По информации агентства, технология имитирует естественное формирование антител у лам и верблюдов.

Так, когда исследователи ввели антигены SARS-CoV-2 в модифицированные дрожжи, они обнаружили, что синтетические нанотела нейтрализуют антигены не хуже, а иногда и лучше, чем существующие антитела, полученные от человека или животных.

Ученые считают, что новая разработка может помочь не только при создании терапевтических методов, но и для получения более совершенных инструментов для обнаружения SARS-CoV-2 и связанных с ним коронавирусов.

Кроме этого, новая технология также может помочь экспертам быстрее реагировать на появление новых вариантов SARS-CoV-2 или совершенно неизвестных патогенов.

"Если SARS-CoV-2 эволюционирует таким образом, что ускользает от текущей экстренной терапии антителами, мы должны быть в состоянии разработать новые примерно через две недели", — заявил соавтор разработки, профессор биологической химии и молекулярной фармакологии в Гарвардской медицинской школе Эндрю Круз.

Ранее сообщалось, что британские ученые выяснили, что у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19, наблюдается меньшее количество серого вещества в участках мозга, которые отвечают за распознавание запахов и вкусов.

Перед этим стало известно, что британская разведка допускает, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане.