Разведка Великобритании допускает искусственное происхождение COVID-19

Британская разведка допускает, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане.

Сейчас эту версию прорабатывают вместе с американскими разведчиками, сообщает The Sunday Times.

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В частности, разведчики изучают, могла ли произойти утечка вируса из Уханского института вирусологии.

Недавно The WSJ сообщало со ссылкой на источники в американской разведке о заболеваниях трех сотрудников института. Они заболели и обратились за помощью еще в ноябре 2019 года — в разведке предположили, что речь могла идти о COVID-19. В Китае такие заявления назвали "полной ложью".

В то же время Times пишет, что, вероятно, эксперты скептически относятся к шансам найти текстовое сообщение, документ или письмо на электронной почте, подтверждающее утечку из лаборатории.

Напомним, недавно возобновилась дискуссия о происхождении вируса. В частности, в США бывший главный эпидемиолог страны и главный советник президента по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи и руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски не уверены в естественном происхождении коронавируса.

На фоне этого 26 мая президент США Джо Байден поручил разведке подготовить в течение 90 дней отчет о происхождении коронавируса.

После этого социальная сеть Facebook решила не удалять посты о его искусственном происхождении.

На данным момент общество пока не знает точно, как появился и распространился среди людей коронавирус Sars-CoV-2. С этой целью Всемирная организация здравоохранения направила две миссии в Ухань, где вирус был обнаружен впервые: летом 2020 года (это была подготовительная миссия) и в январе-феврале 2021-го.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, организация пока не исключает ни одной гипотезы о распространении коронавируса — то есть речь может идти и о естественном, и об искусственном пути его возникновения. Члены миссии рассказывали, что масштабы вспышки COVID-19 в Ухане, вероятно, были большими, а китайская сторона не всегда сотрудничала с экспертами.

В то же время в отчете миссии ВОЗ, опубликованном в марте 2021 года, наиболее вероятным называли путь передачи вируса от человека к животному.

Как сообщалось, в 2020 году власти США, в частности госсекретарь Майк Помпео в мае, заявляли, что имеют доказательства того, что коронавирус якобы начал распространяться по миру именно из лаборатории в Уханьском институте вирусологии.