Происшествия 1 час назад

Коронавирус вышел из китайской лаборатории — США

Власти КНР якобы неоднократно "пытались заглушить" сведения о COVID-19

Коронавирус вышел из китайской лаборатории — США Коронавирус вышел из китайской лаборатории — США
Майк Помпео. Фото: fondsk.ru

Вашингтон имеет достаточное количество доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).

Об этом заявил американский госсекретарь Майкл Помпео в интервью американскому телеканалу ABC News.

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В частности, он сказал, что Штаты с самого начала пандемии говорили о причастности КНР, а теперь "это может видеть весь мир".

"Существуют значительные свидетельства того, что этот вирус вышел из той самой лаборатории в Ухане", — отметил Помпео.

Многие эксперты, как добавил он, считают, что новый коронавирус имеет искусственное происхождение.

При этом Помпео подчеркнул, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении COVID-19.

В то же время госсекретарь не ответил на вопрос, было ли распространение коронавируса намеренным или же случайным.

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"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу туда, ВОЗ пытается направить группу туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ", — сказал он.

Как отметил Помпео, власти КНР неоднократно "пытались заглушить" сведения о COVID-19. Виновные, подчеркнул чиновник, должны быть наказаны.

"И мы сделаем это в свое время", — заверил он.

В то же время один из самых известных вирусологов мира Евгений Кунин заявил, что исследования генома ясно показывают, что никто искусственно эти вирусы не создавал.

"Любые подобные утверждения — это патологический бред. Мы можем встроить SARS-CoV-2 в генетическое дерево других коронавирусов, они эволюционировали совершенно нормально. Любое утверждение об обратном свидетельствует либо о недобросовестности, либо о безграмотности и патологическом интересе к конспирологии. Если же речь о том, что это природный вирус, который сбежал из лаборатории, то здесь наука бессильна: геномы на эту тему ничего сказать не могут — только следователи", — отметил эксперт.

Ранее Помпео заявлял: власти США уверены в том, что коронавирус возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.

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Помпео также говорил, что Китай должен убедиться в соблюдении мер безопасности во всех лабораториях страны, где хранятся вирусы.

О том, что Пекин продолжает скрывать информацию о коронавирусе, заявлял и глава Пентагона Марк Эспер.

Напомним, руководство США разрабатывает масштабный пакет санкций против Китая за умышленные попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

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