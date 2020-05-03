Коронавирус вышел из китайской лаборатории — США

Вашингтон имеет достаточное количество доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).

Об этом заявил американский госсекретарь Майкл Помпео в интервью американскому телеканалу ABC News.

В частности, он сказал, что Штаты с самого начала пандемии говорили о причастности КНР, а теперь "это может видеть весь мир".

"Существуют значительные свидетельства того, что этот вирус вышел из той самой лаборатории в Ухане", — отметил Помпео.

Многие эксперты, как добавил он, считают, что новый коронавирус имеет искусственное происхождение.

При этом Помпео подчеркнул, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении COVID-19.

В то же время госсекретарь не ответил на вопрос, было ли распространение коронавируса намеренным или же случайным.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу туда, ВОЗ пытается направить группу туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ", — сказал он.

Как отметил Помпео, власти КНР неоднократно "пытались заглушить" сведения о COVID-19. Виновные, подчеркнул чиновник, должны быть наказаны.

"И мы сделаем это в свое время", — заверил он.

В то же время один из самых известных вирусологов мира Евгений Кунин заявил, что исследования генома ясно показывают, что никто искусственно эти вирусы не создавал.

"Любые подобные утверждения — это патологический бред. Мы можем встроить SARS-CoV-2 в генетическое дерево других коронавирусов, они эволюционировали совершенно нормально. Любое утверждение об обратном свидетельствует либо о недобросовестности, либо о безграмотности и патологическом интересе к конспирологии. Если же речь о том, что это природный вирус, который сбежал из лаборатории, то здесь наука бессильна: геномы на эту тему ничего сказать не могут — только следователи", — отметил эксперт.

Ранее Помпео заявлял: власти США уверены в том, что коронавирус возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.

Помпео также говорил, что Китай должен убедиться в соблюдении мер безопасности во всех лабораториях страны, где хранятся вирусы.

О том, что Пекин продолжает скрывать информацию о коронавирусе, заявлял и глава Пентагона Марк Эспер.

Напомним, руководство США разрабатывает масштабный пакет санкций против Китая за умышленные попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.