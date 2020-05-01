Политика 40 минут назад

В Белом Доме хотят ввести санкции против КНР из-за коронавируса — СМИ

Трамп рассматривает введение дополнительных пошлин на товары из Китая из-за распространения COVID-19

В Белом Доме хотят ввести санкции против КНР из-за коронавируса — СМИ В Белом Доме хотят ввести санкции против КНР из-за коронавируса — СМИ
Фото: Vox

Руководство США разрабатывает масштабный пакет санкций против Китая за умышленные попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

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Издание отмечает, что администрация Трампа работает над долгосрочным планом наказания Китая сразу на нескольких фронтах из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По информации чиновников, в Вашингтоне рассматривают введение целого комплекса инструментов, в том числе, "санкций, отмена долговых обязательств США, а также разработка новой торговой политики".

"Мы должны быть осторожными относительно того, как это сделать. Однако мы найдем способ показать китайцам, что их действия являются абсолютно достойными наказания", — заявили в Белом Доме.

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При этом, сам Трамп рассматривает введение дополнительных пошлин на товары из Китая из-за распространения коронавируса, пишет ТАСС.

"Я могу сделать это иным образом. Могу добиться того же, но даже ради (получения) большего объема денежных средств — просто введением пошлин. Так что мне не обязательно делать это (отказываться от части долга — Delo.ua)", — американский лидер.

Трамп напомнил, что КНР является держателем долговых обязательств США на сумму порядка $1 трлн.

"Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара", — заявил президент.

Напомним, в начале апреля более 5 тысяч граждан США менее, чем за месяц присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, в котором требуют от Китая компенсацию за ущерб, причиненный коронавирусом COVID-19.

 

 

 

 

 

 

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