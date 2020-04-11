Жители США в суде требуют от Китая $1,2 трлн компенсаций за коронавирус

Более 5000 граждан США менее чем за месяц присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, в котором требуют от Китая компенсацию за ущерб, причиненный коронавирусом COVID-19.

Об этом со ссылкой на подсчеты американских и британских аналитиков сообщает "Голос Америки".

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В частности, авторы иска требуют от китайского правительства компенсации на общую сумму около $1,2 трлн.

Истцы утверждают, что понесли огромные потери из-за небрежности Пекина, который допустил распространение коронавируса по всему миру.

Подобные групповые иски также были поданы в суды в Неваде и Техасе.

"Наш иск касается тех, кто физически пострадал в результате воздействия вируса… он также касается коммерческой деятельности Китая, связанной с торговлей на рынках, где продается мясо диких животных", — заявили представители юридической фирмы Berman Law Group.

Британский консервативный аналитический центр "Общество Генри Джексона" отмечает, что "потенциальный иск США к Китаю за ущерб от коронавируса может составить $1,2 трлн".

Как отметили британские аналитики, Китай потенциально несет ответственность за ущерб, нанесенный в результате неверных действий на раннем этапе вспышки коронавируса. Речь, в частности, идет об умышленном сокрытии информации от Всемирной организации здравоохранения: аналитики называют это нарушением Международных медико-санитарных правил.

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В этой связи "Общество Генри Джексона" призывает страны подавать в суд на Китай, указав 10 различных правовых путей для этого, включая ВОЗ, Международный Суд, Постоянный арбитражный суд, суды в Гонконге и США.

При этом, юристы проводят параллели, что в истории международного права ответственность власти одного государства за вред, причиненный другой стране, впервые была признана в арбитражном суде в 1920-х годах.

Так, канадский металлургический завод, который работал в Британской Колумбии, выделял токсичные пары, нанося вред лесам и сельскохозяйственным культурам в прилегающих районах Канады, а также в американском штате Вашингтон. Для решения спора Канада и США создали трибунал, в результате чего Канада согласилась заплатить компенсацию Америке.

Известно, что в США за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 умерло 2108 человек.

Ранее США назвали новым центром пандемии COVID-19 в мире.

Как сообщалось, глава JPMorgan Джейми Даймон считает, что из-за коронавируса будет тяжелая рецессия в сочетании с каким-то финансовым стрессом, аналогичным глобальному финансовому кризису 2008 года.