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1 час назад

В Microsoft готовятся к карантину по коронавирусу до июля 2021 года

В компании не рассчитывают, что карантин из-за пандемии коронавируса в мире закончится в ближайшее время

В Microsoft готовятся к карантину по коронавирусу до июля 2021 года В Microsoft готовятся к карантину по коронавирусу до июля 2021 года
Microsoft. Фото: ldaily.ua

В Microsoft не рассчитывают, что карантин из-за пандемии коронавируса в мире закончится в ближайшее время.

Американская компания решила отказаться от массовых мероприятий на ближайший год, сообщает gagadget.com.

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В частности, Microsoft приняла решение проводить все без исключения внутренние и внешние мероприятия в цифровом формате до июля 2021 года.

"В свете проблем, связанных с COVID-19, Microsoft внимательно следит за развивающейся глобальной ситуацией и переоценивает общую стратегию проведения личных мероприятий в масштабах всей компании. Microsoft приняла решение о переводе всех внешних и внутренних событий в цифровую среду до июля 2021 года", — говорится в письме сотрудникам компании.

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Напомним, ежегодную конференцию Build, которая должна была пройти в Сиэтле с 19 по 21 мая, уже перевели в онлайн-режим. Также, похоже, компания не будет принимать участие в выставках CES и MWC в начале 2021 года, если их, конечно, не отменят.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение глобального ВВП на 1,9% и считает базовым сценарием глубокую рецессию.

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