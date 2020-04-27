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Коронавирус в Китае: в больницах Уханя не осталось ни одного пациента с COVID-19

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Ухане сократилось до нуля

Коронавирус в Китае: в больницах Уханя не осталось ни одного пациента с COVID-19 Коронавирус в Китае: в больницах Уханя не осталось ни одного пациента с COVID-19
Жители Ухани. Фото: news.liga.net

В больницах китайского города Ухань, где был зафиксирован эпицентр вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19.

Об этом со ссылкой на представителя Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщает Xinhua.

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"Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ухане, центральном китайском городе, наиболее пострадавшем от эпидемии, сократилось до нуля", — говорится в сообщении.

По словам представителя комиссии Минздрава, такой результат был достигнут благодаря "упорным усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен со всей страны, чтобы помочь Ухани в борьбе с вирусом".

Известно, что 26 апреля в Китае было зарегистрировано всего 11 новых случаев, общее количество заболевших в стране сейчас составляет 82 827, из них 4 632 человека погибли.

Всего же по состоянию на утро 26 апреля в мире было зафиксировано 2 922 063 случая коронавируса, в том числе 203 307 летальных, а 837 109 людей — выздоровели.

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В Украине было зафиксировано 8617 случаев заражения коронавирусом. В частности, за сутки подтвердили 492 новых случая COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что выздоровление пациента от коронавирусной болезни Covid-19 не ограждает его от повторного заражения.

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