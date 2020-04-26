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В России установлен антирекорд по коронавирусу: за сутки 6361 случай COVID-19

Общее число инфицированных в РФ возросло до 80 949 человек

В России установлен антирекорд по коронавирусу: за сутки 6361 случай COVID-19 В России установлен антирекорд по коронавирусу: за сутки 6361 случай COVID-19
Коронавирус в России. Фото: ТАСС

В России за прошедшие сутки было зарегистрировано 6361 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает РБК.

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Указано, что это — самый больший показатель ежедневных инфицирований в РФ с начала эпидемии.

Как отмечается, число больных COVID-19 в России растет третий день подряд: 25 апреля сообщалось о 5966 случаях заражения, 24 апреля — о 5849 случаях, а 23 апреля — о 4774 случаях.

Общее число инфицированных в России, по состоянию на 26 апреля, возросло до 80 949 человек.

Известно, что также ежедневно увеличивается смертность от инфекции. За прошедшие сутки в РФ было зафиксировано 66 новых смертей.

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В то же время за неделю число летальных случаев в России увеличилось в два раза. На сегодня известно о 747 случаях смерти, тогда как 19 апреля сообщалось о 361 смерти от коронавируса.

Тем временем число инфицированных COVID-19 во всем мире приближается к 3 миллионам человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 202 тысяч жителей планеты.

В Украине по состоянию на утро 26 апреля было зафиксировано 8617 случаев заражения коронавирусной болезнью.

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