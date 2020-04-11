Коронавирус в РФ: у больниц в Москве огромные очереди из "скорых" (ВИДЕО)

В российском сегменте социальных сетей появилось сразу несколько видео из Москвы и ее пригородов, на которых зафиксированы огромные очереди машин скорой помощи — вероятно, из-за вспышки коронавируса.

Многие из этих видео и фото, опубликованных 10 апреля, сделаны самими сотрудниками "скорой", сообщает "Новое время".

"Сегодня работаю на "скорой" в ночную смену. Из Митино [район Москвы, расположенный по внешней стороне МКАД] привезли пациента в больницу, в Новогорск [микрорайон в составе города Химки Московской области], видимо, в Москве некуда. Я еще такого не видел за 6 лет! Стоим в очереди", — написал Олег Пыхтин.

В комментариях к этим фотографиям другие пользователи также публикуют аналогичные съемки.

В свою очередь жительница Москвы Надежда Зубакова опубликовала видео, которое снял ее одноклассник, работающий фельдшером на "скорой помощи" в российской столице.

Мужчина, снимавший видео из кабины "скорой", рассказывает, что медики направлялись в "третий госпиталь ветеранов" (Госпиталь для ветеранов войн №3 в Москве). Однако прилегающие к медицинскому учреждению улицы оказались буквально заполнены очередью из "скорых".

"Вот это да, две улицы очереди! Обалдеть. Это мы теперь до вечера без обеда простоим здесь", — комментирует ситуацию автор видео.

А вот еще одно аналогичное видео.

Известно, что по состоянию на 11 апреля Россия занимает 17 место в мире по числу инфицированных COVID-19 (всего 13 584 выявленных случаев, 106 смертей).

За последние сутки в РФ было подтверждено 1667 новых случаев коронавирусной инфекции в 49 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1045 человек.

Также за сутки было зафиксировано 12 новых летальных случаев: 8 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Ставропольском крае и 1 в Калининградской области.

Москва остается эпицентром вспышки коронавируса в РФ: плюс 1030 новых случаев за сутки, всего более 7 тысяч из 13,5 тысяч в целом по стране.

Число московских больниц, работающих только с коронавирусом, с каждым днем растет. 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к жителям столицы РФ, где сообщил, что уже 25 больниц перепрофилированы, а в ближайшие дни запланировано еще столько же.

Кроме того, на борьбу с эпидемией брошены и поликлиники российской столицы: по словам мэра, "40 поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом".

9 апреля главные врачи московских клиник, которые вошли в состав клинического комитета по борьбе с коронавирусом, предложили не разделять стационары для лечения COVID-19 и стационары для лечения пневмонии. В штабе заявили, что большинство случаев пневмонии сейчас вызваны именно коронавирусом.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова 10 апреля заявила, что в столице РФ растет "не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией".

Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 11 апреля, в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Число тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысило количество летальных случаев (73 пациента), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. За прошлые сутки было зафиксировано 308 новых случаев коронавируса.