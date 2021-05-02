Только 0,06% вакцинированных против коронавируса заразились повторно — исследование

При анализе состояния 10 млн вакцинированных против коронавируса людей выяснилось, что среди них лишь около 6000 (0,06%) заразились повторно.

Об этом со ссылкой на результаты мировых исследований заявил директор Института биохимии НАН Украины Сергей Комиссаренко в эфире телеканала "Дом".

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По его словам, Украина должна провести кампанию вакцинации против COVID-19, поскольку эффективность прививок подтверждается мировым опытом.

Академик отметил, что следует задуматься о продолжительности периода спада заболеваемости, и напомнил, что есть три пути борьбы с инфекционными заболеваниями: противовирусные лекарства, которые пока не найдены, карантинные мероприятия и вакцина.

"Действие вакцин показывает, что они крайне эффективны. И если летом 2020 года клинические испытания, осуществленные на десятках тысяч людей, показали высокую эффективность вакцин, то сейчас данные свидетельствуют уже о десятках и сотнях миллионов людей", — подчеркнул Комиссаренко.

В частности, тезис об эффективности вакцины в борьбе с вирусом ученый проиллюстрировал результатами мировых исследований.

"При анализе состояния 10 млн вакцинированных людей выяснилось, что среди них лишь около 6000 (0,06%) заразились повторно. В Гарвардском университете проанализировали 500 тысяч человек, дважды вакцинированных в Израиле. Из них никто не умер, только 5000 человек заболели, но очень слабо, и лишь 50 человек госпитализированы, но заболевание проходило легко, не было ни одного умершего", — акцентировал академик.

Он добавил, что подобная статистика должна стать крепким аргументом в дискуссиях с противниками вакцинации.

"Представьте, какой удар эти данные наносят по платформе так называемых антивакцинаторов. Ну, что может еще убедить людей в том, что вакцинироваться нужно? И теперь Украина должна организовать эффективную вакцинацию", — резюмировал Комиссаренко.

По данным Worldometer, в мире по состоянию на 1 мая зафиксировали 152 млн 146 тысяч 478 случаев заражения коронавирусной болезнью. При этом зафиксировано 3 млн 196 тысяч 615 смертей, а выздоровели 129 млн 439 тысяч 942 человека.

Ранее сообщалось, что в США 100 млн человек уже завершили вакцинацию против коронавируса. Это — 38% от всего взрослого населения.