В США 100 млн человек уже полностью вакцинировали против коронавируса

В США 100 млн человек уже завершили вакцинацию против коронавируса.

Это — 38% от всего взрослого населения, передает CNN.

В то же время 55% взрослых сделали, по крайней мере, одну прививку (для завершения вакцинации определенными препаратами их нужно две).

"Сто миллионов американцев теперь будут жить с чувством облегчения и покоя, зная, что после долгого и тяжелого года они защищены от вируса", — заявил директор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на утро 30 апреля в США в целом сделали около 237 млн прививок тремя зарегистрированными вакцинами.

Известно, что у американских властей есть три главные цели на следующие 100 дней: повышение доступности вакцин, борьба с дезинформацией и помощь тем, у кого нет доступа к иммунизации.

Чтобы увеличить темпы вакцинации, администрация Джозефа Байдена выделила ресурсы, в частности, на телерекламу, чтобы поощрять людей вакцинироваться и повысить доверие общества к вакцинам. Также почти $10 млрд будет выделено на расширение доступа к вакцинам.

Байден недавно обещал, что до конца мая 2021 года вакцины в США будет хватать на каждого взрослого американца. Сейчас уже каждый гражданин США старше 16 лет имеет право вакцинироваться против COVID-19.

Согласно данным американских служб здравоохранения, показатели заболеваемости COVID-19, госпитализаций и смертности в стране снизились за последнюю неделю. С начала пандемии в США обнаружили более 32,9 млн случаев коронавируса, более 587 тысяч человек умерли от осложнений заболевания. Население США составляет около 330 млн человек.

Ранее сообщалось, что во всем мире уже сделали более 1 млрд прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом подавляющее большинство фактов вакцинации приходится на богатые страны.