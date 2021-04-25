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В мире 2 часа назад

Подавляющее количество вакцин против COVID-19 получили богатые страны — СМИ

87% доз были введены в богатых странах, причем каждый четвертый их житель получил вакцину, в то время как в бедных государствах соотношение в среднем составляет один человек на 500 граждан

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В настоящее время во всем мире уже сделали 1 млрд прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом подавляющее большинство фактов вакцинации приходится на богатые страны.

Как сообщает Forbes, с момента первой прививки, которая была сделана 8 декабря 90-летней женщине в Великобритании, по состоянию на 24 апреля было вакцинировано свыше 100 миллионов человек.

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В частности, по информации Bloomberg, около четверти всех доз в мире были получены в США, что составляет в среднем более 2,8 млн уколов в день за последнюю неделю. Таким образом, как пишет издание, более половины взрослых американцев получили хотя бы первую дозу.

В Израиле иммунизировано самое большое количество людей на душу населения в мире, а 56% его населения полностью вакцинированы.

По данным Associated Press, 87% доз были введены в богатых странах, причем каждый четвертый их житель получил вакцину, в то время как в бедных государствах соотношение в среднем составляет один человек на 500 граждан.

Согласно счетчику вакцинации New York Times, страны с низким уровнем дохода получили только 0,2% доз вакцин против COVID-19.

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ будет уделять приоритетное внимание расширению глобального доступа к вакцинам против COVID-19.

Ранее в этом году он заявлял, что накопление вакцины в богатых странах будет не только "катастрофическим моральным провалом", но и будет поддерживать пандемию и приведет к "очень медленному" восстановлению мировой экономики.

Напомним, первая партия вакцины разработки AstraZeneca, прибывшая в Украину 23 февраля в количестве 500 тысяч доз, была произведена в Индии под торговым наименованием Covishield. 

При этом впоследствии Индия запретила экспорт вакцины из-за всплеска заболеваемости Covid-19 в самой стране.

Ранее сообщалось, что Европейская Бизнес Ассоциация совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустила информационный портал по вопросам вакцинации против COVID-19 для бизнеса — covidbiz.info.

Источник фото: Depositphotos.

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