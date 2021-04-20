Бизнес 1 час назад

ЕБА запустила сайт для работодателей о вакцинации от Covid-19

Сайт содержит раздел часто задаваемых вопросов, которые на данный момент остро волнуют украинский бизнес

Фото: Черкасская обладминистрация Фото: Черкасская обладминистрация
Фото: Черкасская обладминистрация

Европейская Бизнес Ассоциация совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустила информационный портал по вопросам вакцинации против Covid-19 для бизнеса — covidbiz.info.

Как отмечается в сообщении ассоциации, на этом портале компании могут найти актуальные данные о коронавирусной инфекции, о вакцинации и других вопросах, связанных со здоровьем.

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В одном месте собраны советы от врачей и экспертов ЮНИСЕФ, официальные материалы Министерства здравоохранения Украины, Центра общественного здоровья и Коммуникационного центра вакцинации против Covid-19 при этом центре.

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У представителей бизнеса есть возможность ознакомиться с экспертными статьями, пересмотреть пояснительные видео и загрузить макеты брошюр, которые можно использовать для информирования о вакцинации работников компаний.

Информационная страница также содержит раздел часто задаваемых вопросов, которые на данный момент остро волнуют работодателей — от коммерческих закупок вакцины против Covid-19 с особенностями проведения вакцинации сотрудников и тому подобное.

Отмечается, что проект был создан при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Напомним при этом, что 20 апреля посольство США также объявило, что через USAID даст Украине 155 млн долларов.

Часть этих средств должна пойти на повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия со стороны инвесторов, привлечению инвестиций и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса. Кроме того, средства должны направить на развитие земельного рынка.

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