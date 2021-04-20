Общество 50 минут назад

Разрешение платной вакцинации от Covid-19 в 2021 году нецелесообразно — Ляшко

По словам чиновника, первым делом нужно осваивать бюджетные средства, выделенные на закупку вакцин

Фото: Запорожский горсовет Фото: Запорожский горсовет
Фото: Запорожский горсовет

Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет о нецелесообразности платной вакцинации против Covid-19 в Украине в 2021 году. Об этом он сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1" 20 апреля.

"Вакцина платная возможна, но по плану в течение 2021 года она не целесообразна. Но проблема не в том, можно ли использовать или нет платную вакцину. Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин", — отметил Ляшко.

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Он также добавил, что в мире сейчас наблюдается дефицит вакцин — ее выпускают небольшими партиями. А потому, как заявил главсанврач, если в Украине продают вакцину от коронавируса — это криминал, за это можно понести ответственность.

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Отметим также, что накануне министр финансов Сергей Марченко выступил с резкой критикой Министерства здравоохранения и его главы Максима Степанова, требующего обеспечить финансирование закупки вакцин без четкого плана дальнейших действий.

"Он ведет себя как персонаж из "12 стульев". "Утром деньги — вечером стулья, вечером деньги — утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов. У него задача забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас Covid, у нас проблемы, у нас люди умирают и потом на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо... Подход пока такой — сначала деньги, а потом я буду вам бороться с Covid. Так вопрос ставить нельзя", — заявил коллега Степанова по Кабмину.

Напомним, 18 апреля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом американской компании Pfizer, которого поступило всего 117 тысяч доз. До этого, 13 апреля прививать начали китайской вакциной от Sinovac, которой поступило в количестве 215 тысяч доз.

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С 24 февраля в Украине проводится вакцинация препаратом Covishield индийского производства, но его первая партия в 500 тысяч доз уже почти кончилась. В то же время вторую положенную дозу официально пока не получил почти никто.

Согласно опросу Центра Разумкова от начала марта, большинство украинцев вообще не собираются вакцинироваться. Однако среди тех, кто не отказывается от вакцинации, 52% готовы ее пройти только если прививка будет бесплатной. 22,5% респондентов готовы заплатить, если будет нужно, 5% готовы платить и вакцинироваться вне очереди.

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