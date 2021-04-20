США выделили $155 долларов на поддержку развития Украины

США объявили о предоставлении Украине через Агентство по международному развитию (USAID) дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов (на сегодня — 4,34 млн грн). Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине.

"Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины", — отмечается в нем. В частности, средства выделены на следующий цели (в формулировке посольства США):

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63 млн долларов — на противодействие российской агрессии, что включает:

- защиту прав человека и обеспечение доступа к правосудию украинцев, пострадавших от агрессии, которую поддерживает Кремль в Крыму и на Донбассе;

- снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы, а также укрепление украинских предприятий, работающих на востоке страны;

- расширение доступа граждан к качественной и объективной информации в целях противодействия злонамеренному влиянию и дезинформации, поддержки евроинтеграции и усиления демократических процессов в Украине.

44 млн долларов — на укрепление демократии и госуправления, что включает

- расширение судебной реформы с целью развития более независимой системы, которая гарантирует соблюдение норм верховенства права и равный доступ к правосудию, чтобы украинцы чувствовали себя уверенными в том, что судебная система страны обеспечивает лучшее соответствие принципам равенства, беспристрастности и справедливости;

- укрепление новосозданных объединенных территориальных общин и обеспечение более широкого предоставления качественных услуг жителям для содействия продвижению реформы децентрализации;

- поощрение молодежного лидерства и инноваций, а также участие в построении демократической, плюралистической, европейско ориентированной Украины.

34 млн долларов — на поддержку роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев, что включает:

- поддержку восстановления Украины после пандемии Covid-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг для украинцев;

- повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия со стороны инвесторов, привлечению инвестиций и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса;

- оказание помощи в развитии земельного рынка как двигателя экономического роста и притока инвестиций в аграрный сектор.

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14 млн долларов — на усовершенствование мер по противодействию коррупции, что включает:

- поддержку реформ и обеспечения защиты антикоррупционных институтов с целью противодействия укоренившимся интересам, чтобы все ресурсы Украины использовались на благо ее народа,

- уменьшение объемов коррупционных действий в сфере здравоохранения и предоставление Украине помощи в закупке жизненно необходимых лекарственных средств с целью сокращения неофициальных выплат со стороны пациентов и обеспечения доступа к качественным медицинским препаратам по более низкой цене;

- поддержка дальнейшего развития платформ электронного управления, которые упрощают доступ граждан к услугам и оптимизируют процесс получения ими пенсий, пособий по безработице и прочих выплат.

"Правительство США и правительство Украины остаются решительно настроенными к реализации евроатлантических устремлений Украины и дальнейших совместных действий в поддержку ее народа", — добавили также в дипучреждении.

Напомним также, что 15 апреля власти США ввели новые санкции против РФ и выслали 10 российских дипломатов.