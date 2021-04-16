Львов просит США помочь с территориальной обороной города

Мэр Львова Андрей Садовой провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, которую призвал помочь с организацией в городе территориальной гражданской обороны. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Facebook.

"В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединенных Штатов будет полезным для того, чтобы дать новое понимание безопасности каждому из нас", — заявил он.

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По словам Садового, в ходе визита руководительницы американской дипмиссии во Львовский горсовет представители властей поблагодарили США в ее лице за поддержку Украины.

"В первую очередь, конечно, мы поблагодарили американскую администрацию за поддержку, особенно сейчас в период военного обострения на российско-украинской границе. Нам важно чувствовать эту реальную поддержку со стороны наших партнеров и друзей", — отметил он.

Мэр также сообщил, что Квин рассказала ему о планах посольства построить во Львове центр культурного обмена American House.

"Это те вещи, которых во Львове не может быть много:) После этого надеемся на открытие генерального консульства, что было бы хорошим шагом", — добавил он.

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Дипломат также приняла участие в совместной с Садовым высадке каштана под зданием Львовского горсовета.

"Пусть будет добрым символом дружеских отношений между нашими странами. Думаю, у него в будущем будем обсуждать выполнение всего, что сегодня напланировали:)" — написал мэр.

Тем временем Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинцев готовиться к отражению агрессии со стороны России.