Политика 1 час назад

Львов просит США помочь с территориальной обороной города

По словам Садового, опыт США будет полезным для придания украинцам "нового понимания безопасности"

Фото: Facebook-страница Андрея Садового
Фото: Facebook-страница Андрея Садового
Фото: Facebook-страница Андрея Садового
Фото: Facebook-страница Андрея Садового
Фото: Facebook-страница Андрея Садового
Фото: Facebook-страница Андрея Садового
Фото: Facebook-страница Андрея Садового
Фото: Facebook-страница Андрея Садового
Фото: Facebook-страница Андрея Садового
Фото: Facebook-страница Андрея Садового

Мэр Львова Андрей Садовой провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, которую призвал помочь с организацией в городе территориальной гражданской обороны. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Facebook.

"В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединенных Штатов будет полезным для того, чтобы дать новое понимание безопасности каждому из нас", — заявил он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Садового, в ходе визита руководительницы американской дипмиссии во Львовский горсовет представители властей поблагодарили США в ее лице за поддержку Украины.

Читайте также:
"Мы не одни перед лицом врага":ВСУ заявляют о готовности к эскалации конфликта на Донбассе

"В первую очередь, конечно, мы поблагодарили американскую администрацию за поддержку, особенно сейчас в период военного обострения на российско-украинской границе. Нам важно чувствовать эту реальную поддержку со стороны наших партнеров и друзей", — отметил он.

Мэр также сообщил, что Квин рассказала ему о планах посольства построить во Львове центр культурного обмена American House.

"Это те вещи, которых во Львове не может быть много:) После этого надеемся на открытие генерального консульства, что было бы хорошим шагом", — добавил он.

Читайте также:
Власти Киева обнародовали карту бомбоубежищ

Дипломат также приняла участие в совместной с Садовым высадке каштана под зданием Львовского горсовета.

"Пусть будет добрым символом дружеских отношений между нашими странами. Думаю, у него в будущем будем обсуждать выполнение всего, что сегодня напланировали:)" — написал мэр.

Тем временем Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинцев готовиться к отражению агрессии со стороны России.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Власти Киева обнародовали карту бомбоубежищ
Власти Киева обнародовали карту бомбоубежищ
Рада одобрила сертификацию "Укрэнерго" для интеграции энергосистемы с Европой
Рада одобрила сертификацию "Укрэнерго" для интеграции энергосистемы с Европой
"Бешеный пес у ворот": Аваков призвал украинцев готовиться к отражению агрессии РФ
"Бешеный пес у ворот": Аваков призвал украинцев готовиться к отражению агрессии РФ
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Военное положение в Украине пока вводить не будут: нет оснований

  3. Зеленский о попытке поговорить с Путиным: "Мне не ответили"

  4. Новые стандарты и все меньше коров: почему в Украине постоянно падает производство молока

  5. Россия усложнила проход к Керченскому проливу иностранным военным судам до ноября

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...