США ввели новые санкции против РФ и выслали 10 российских дипломатов

Администрация президента США ввела новые санкции против России.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что президент США Джозеф Байден подписал указ о расширении санкции против России.

В частности, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов РФ, а также у Фонда национального благосостояния.

"Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США", — говорится в заявлении Белого дома.

Известно, что под санкции попали 32 юридических и физических лица, причастных к вмешательству в выборы и компании дезинформации. Причем 8 физических и юридических лиц внесены в санкционный список за Крым.

При этом отмечается, что в случае необходимости санкции в отношении российского госдолга могут быть расширены.

Читайте также: В РФ готовятся к отключению от платежных систем Visa и MasterCard

Также США высылают 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб", — заявили в администрации Байдена.

Источники телеканала CNN рассказали, что дипломатам, попавшим в список на высылку, предоставят на это 30 дней.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров накануне заявлял, что в случае введения США новых санкций против России Москва не оставит их без ответа, а при высылке дипломатов последует зеркальный ответ "по соответствующим позициям".

Ранее специалисты аналитической системы YouControl выяснили, сколько граждан Украины, Беларуси и Российской Федерации находятся в санкционных списках ООН, ЕС, США, Великобритании, Австралии, Африки и Канады.