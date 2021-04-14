Общество 1 час назад

В YouControl выяснили, сколько украинцев находятся под международными санкциями

Эксперты YouControl проанализировали санкции влиятельных и авторитетных субъектов международного права и выяснили, по каким причинам в них попали украинцы и их соседи

Фото: YouControl Фото: YouControl
Фото: YouControl

Специалисты аналитической системы YouControl выяснили, сколько граждан Украины, Беларуси и Российской Федерации находятся в санкционных списках ООН, ЕС, США, Великобритании, Австралии, Африки и Канады.

Эксперты YouControl проанализировали санкции влиятельных и авторитетных субъектов международного права и выяснили, по каким причинам в них попали украинцы и их соседи.

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На начало апреля 2021 года в санкционных списках ООН, ЕС, США (OFAC), Великобритании (Казначейство Её Величества), Австралии (DFAT), Африки (AfDB) и Канады содержатся 543 записи в отношении граждан Украины, 730 — в отношении россиян и 189 — в отношении белорусов.

США

Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Санкционный перечень специально определенных граждан содержит записи в отношении 108 украинцев, 291 россиян и 23 белоруса.

75% записей санкционного списка в отношении украинцев подпадает под программу Ukraine-/Russia-related Sanctions и касаются событий 2014 года, когда президент Украины заявил о национальной чрезвычайной ситуации, вызванной действиями и политикой определенных лиц, подорвавших демократические процессы и учреждения в Украине.

Санкции направлены на лиц, действия которых угрожали миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали незаконному присвоению активов Украины.

Санкционные меры предусматривают замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки, а также запрет компаниям США поддерживать деловые отношения с лицами и организациями из этих списков.

Под программу Foreign Interference in a United States Election Sanctions о вмешательстве в проведение выборов в США попали 8 записей в списке в отношении граждан Украины (7%).

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Санкции ввел в 2018 году президент США Дональд Трамп по отношению к иностранцам. Вмешательство определяется как попытка взлома "избирательной инфраструктуры" или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в интернете или систематических сливов секретной политической информации.

Санкции включают заморозку активов, ограничение доступа к американским финансовым учреждениям и запрет на инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы.

Под санкциями OFAC сегодня находится 291 россиянин. И почти половина списка (119) подпадают под уже упоминавшуюся программу Ukraine-/Russia. 52 записи касаются санкций, направленных на защиту США от кибератак.

Так, документ Sanctions Related to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities дает Министерству финансов США право вводить меры в отношении лиц, совершающих кибератаки, блокировать их активы в стране и отключать их от национальной банковской системы. 41 запись — в программе The Magnitsky Sanctions. Она вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в России.

Все 23 записи в отношении граждан Беларуси касаются программы Belarus Sanctions относительно попыток некоторых субъектов, в том числе и чиновников, подорвать демократические процессы Беларуси, фальсифицировать президентские выборы, совершить нарушение прав человека, политические репрессии, задержания и исчезновения некоторых лиц.

В соответствии с программой блокируется вся собственность и имущественные интересы указанных лиц и структур в США или под контролем граждан США. Гражданам США запрещено вести дела с людьми и организациями, которые попали под санкции.

Канада

В Сводный санкционный список Канады входят физические и юридические лица, на которых распространяются специальные санкционные нормы, предусмотренные Законом о специальных экономических мерах (SEMA) и Законом о правосудии в отношении жертв коррумпированных иностранных должностных лиц (JVCFOA).

Ограничительные меры предусматривают запрет ведения дел с лицами, попавшими под санкции (запрещено оказывать финансовую помощь, осуществлять торговлю имуществом), замораживание активов, а также в некоторых случаях — въезд в страну. Под санкциями находятся: 202 украинца, 129 россиян.

Подавляющее большинство записей касается темы нарушения конституции, суверенитета и территориальной целостности Украины. 55 записей относительно белорусов касаются грубых и систематических нарушений прав человека, насилия и фальсификаций во время президентских выборов в Беларуси.

Великобритания

В санкционном списке Казначейства Ее Величества находятся 95 украинцев, 139 россиян и 66 белорусов.

Этот международный документ содержит имена и другую идентификационную информацию физических и юридических лиц, к которым применяются санкции Великобритании. Под влиянием этих санкций замораживаются активы и ограничивается доступ на рынок.

95% записей относительно украинцев и 60% относительно россиян в санкционном списке подпадают под программу Russia и касаются действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают её территориальной целостности, суверенитету и независимости.

90% записей относительно белорусов относятся к программе Belarus. Они касаются правонарушений, притесняющих демократические и гражданские принципы в Беларуси, событий, связанных с исчезновением Захаренко, Гончара, Красовского, Завадского, и ненадлежащим расследованием дел с наказанием виновных и причастных к этим делам.

Под санкционную программу Global Human Rights попали два украинца, 7 белорусов и 25 россиян. Она предполагает нарушение права человека на жизнь, право не подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному обращению или наказанию; право не быть в рабстве, в подневольном состоянии или привлекаться к принудительному труду.

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Положения программы распространяются на всех лиц, "причастных" к нарушениям прав человека, включая не только тех, кто осуществляет или несет ответственность за эти действия, но и тех, кто, среди прочего, способствует, покрывает, предоставляет финансирование, получает выгоду, отказывается проводить расследование или привлекать к ответственности за эти действия.

Положения предусматривают замораживание активов определенных/отдельных лиц, а также вводят запрет на иммиграцию, если имеются достаточные основания подозревать, что эти лица "причастны" к серьёзным нарушениям прав человека.

Европейский Союз

Под ограничительными мерами Европейского союза находятся 79 украинцев, 110 граждан России и 43 гражданина Беларуси.

Санкции, связанные с действиями, которые подрывают, угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, составляют 95% всех записей в отношении украинцев в этом списке, 70% записей в отношении россиян и одна запись в отношении белоруса.

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Они, в основном, связаны с аннексией Крыма и поддержкой Москвой самопровозглашенных республик (ДНР, ЛНР). Зато все 99% белорусов в санкционном списке подпадают под программу Belarus: ЕС считает этих лиц причастными к фальсификации результатов президентских выборов в республике, а также ответственными за насилие и необоснованные аресты.

Ограничительные меры ЕС заключаются в замораживании активов физических и юридических лиц, а также в ограничении права въезда и передвижения по территории государств-членов ЕС для физических лиц.

Австралия

Сводный санкционный список Департамента иностранных дел и торговли (DFAT) Правительства Австралии содержит имена 54 украинцев, 47 россиян и 2 белорусов. Все записи в отношении украинцев и белорусов, а также 64% записей в отношении россиян относятся к программе Autonomous (Ukraine).

Лица являются организаторами или соучастниками действий, которые несли угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, и представляют для страны угрозу.

Количество санкций, введенных Австралией в течение последних десяти лет, увеличилась, особенно после аннексии Крыма и сбития пассажирского рейса MH17 над восточной Украиной (на борту находилось 38 австралийских граждан). В 2015 году Австралия обновила режим санкций против России, Крыма и Севастополя.

В 2019 году были введены дополнительные меры против граждан России за их роль в перехвате и захвате украинских морских судов в Керченском проливе, против "лидеров" с подконтрольных сепаратистам частей Донецкой и Луганской областей.

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В прошлом году добавились санкции против лиц за их роль в содействии так называемым "выборам" в Крыму и Севастополе. Недавно в список попал гражданин, связанный со строительством Керченского моста.

Среди мер, которые Австралия применяет при введении санкций: замораживание активов определенных лиц и запрет на пересечение границы.

ООН

Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН включает всех физических и юридических лиц, в отношении которых применяются меры, введенные Советом Безопасности. В этом списке записи в отношении украинцев и белорусов отсутствуют. Зато в него попали 12 россиян.

Все они подпадают под программу Al-Qaida, что предполагает участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов, связанных с деятельностью Усамы бен Ладена и "Талибана"; в связи с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку; за поставку, продажу или передачу им оружия и тому подобное.

Среди санкционных ограничений: замораживание активов, запрет въезда указанных лиц или их транзитного проезда через страны-члены ООН, эмбарго оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, запасных частей и тому подобное.

Африка

Под санкциями Африканского банка развития (AfDB) находятся 5 украинцев и 2 россиян. Санкции налагаются на лиц, участвовавших в принудительных, оговоренных, коррумпированных, мошеннических или препятствующих действиях в пределах санкционной системы Банка. Лица под санкциями не имеют права участвовать в контрактах, финансируемых или администрируемых Африканским банком развития.

Напомним, в конце марта этого года в Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китая, Северной Кореи и других стран из-за нарушения прав человека.

Ранее Евросоюз и США ввели новые санкции против России из-за ситуации с арестом оппозиционера Алексея Навального.

 

 

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