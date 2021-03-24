Украина ввела санкции против 79 российских юрлиц и двух белорусских

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 23 марта о применений санкций в отношении 79 различных российских юридических лиц, в том числе зарегистрированных под российской юрисдикцией в Крыму. Соответствующий указ №109 глава государства подписал также 23 марта.

Указ вступил в силу со дня опубликования, контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности данных санкций, а Министерству иностранных дел — проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других стран о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

В частности, под санкции попал ряд российских СМИ, в том числе "Газета.Ру", "Утро.Ру", международное информационное агентство "Россия сегодня", "Лента.Ру", "Федеральное агентство новостей" и информагентство ИТАР–ТАСС.

Также в список попал ряд страховых компаний — "Росгосстрах", "Арсеналъ", "Московия", "Гайде", "Страховой брокер "Инфулл", "Астро-Волга", а также крымские "Крыммедстрах" и "Крымская первая страховая компания".

Кроме того, в нем есть и "Сибирская нефтегазовая компания" из Нового Уренгоя, а также учрежденное российской оккупационной администрацией в Крыму предприятие "Черноморнефтегаз", фактически использующее активы изначальной дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины", равно как и компания "Черноморнефтегаз Добыча".

Ограничения вводятся и против юрлиц судостроительного завода "Пелла" под Санкт-Петербургом, а также против белорусского производителя красок для волос "Экми Косметикс Групп", а также белорусского дистрибьютора косметики "Лайф Групп".

Также санкции введены против крымского винодельческого производственно-аграрного объединения "Массандра" и его восьми подразделений в различных местах Южного берега Крыма. Помимо этого, санкции введены против ряда строительных компаний, участвовавших в возведении моста между Краснодарским краем РФ и Крымом. К этим двум категориям ограничительные меры применены на пять лет, а не на три года, как к остальным.

В свою очередь, отельным пунктом решения были сняты санкции с одноименных девяти госпредприятий концерна "Массандра", зарегистрированных в украинской юрисдикции.

Также санкции досрочно сняты с гражданина Игоря Ивакина, указывавшегося как "министр угольной промышленности" незаконного вооруженного формирования "ДНР". Введены они, как и по украинской "Массандре", на три года указом президента Петра Порошенко №176 от 21 июня 2018 года.

Почти всех юрлиц в списке касается блокировка активов, а подавляющего большинства — ограничение торговых операций, пресечение вывода капитала за пределы Украины и остановка исполнения экономических и финансовых обязательств, однако применяются и другие меры.

Также отметим, что еще одним пунктом решения СНБО санкции сняты с двух граждан РФ — Алексея Николаевича (24.08.1964) и Дмитрия Николаевича Ананьевых (19.02.1969), которые вводились указом Порошенко №82 от 19 марта 2019 года.

Кроме того, санкции сняты также с российской "Башкирской содовой компании" (Стерлитамак). Эти меры ввел уже Зеленский указом №184 от 14 мая 2020 года.

Полный список юрлиц, попавших под украинские санкции от 23 марта:

1. Автономная некоммерческая организация "Интернет-Пресса" — Москва

2. Акционерное общество "Газета.Ру" — Москва

3. Общество с ограниченной ответственностью "Утро.Ру" — Москва

4. Автономная некоммерческая организация "Свободная электронная энциклопедия "Справочник Патриота" — Санкт-Петербург

5. Общество с ограниченной ответственностью "Кассад Групп" — Ростов-на-Дону

6. Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" — Москва

7. Общество с ограниченной ответственностью "Лента.Ру" — Москва

8. Общество с ограниченной ответственностью "СМИ2" — Москва

9. Автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости" — Москва

10. Общество с ограниченной ответственностью "Федеральное агентство новостей" — Санкт-Петербург

11. ООО "Страхова компания "Арсеналъ" — Москва

12. ПАО СК "Росгосстрах" — Московская область, Люберцы

13. ООО "Страховая компания "Московия" — Москва, Троицк

14. АО "Страховая компания Гайде" — Санкт-Петербург

15. ООО "Страховой брокер "Инфулл" — Санкт-Петербург

16. АО "Страховая компания "Астро-Волга" — Самара

17. ООО "Страховая медицинская компания "Крыммедстрах" — Крым, Симферополь

18. ООО "Крымская первая страховая компания" — Крым, Симферополь

19. ООО "Гудэксперт-Ассистанс" — Крым, Симферополь

20. ООО "Автолидер-Крым" — Севастополь

21. Акционерное общество "Сибирская нефтегазовая компания" — Тюменская область, ЯНАО, Новый Уренгой

22. Общество с ограниченной ответственностью "Траст Ойл" — Москва

23. Общество с ограниченной ответственностью "Кранмашстрой" — Краснодар

24. Общество с ограниченной ответственностью "Сварка мостовых конструкций — Мастер" — Москва

25. Общество с ограниченной ответственностью "Гринкран" — Москва

26. Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизированных работ-Юг" — Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая

27. Общество с ограниченной ответственностью "Автобел" — Белгород

28. "Общество с ограниченной ответственностью "Паритет" — Краснодарский край, Анапа

29. Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" — Краснодарский край, Анапа

30. Общество с ограниченной ответственностью "Неви" — Краснодарский край, Новороссийск

31. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" — Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Таманский

32. Общество с ограниченной ответственностью "Нептун" — Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Светлый путь Ленина

33. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрансгрупп" — Омск

34. ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" — Санкт-Петербург

35. Акционерное общество "ЭКСМАШ" — Тверь

36. Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" — Крым, Симферополь

37. Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымгеология" — Крым, Симферополь

38. Общество с ограниченной ответственностью "Черноморнефтегаз Добыча" — Крым, Симферополь

39. Акционерное общество "РГ-Ремсервис" — Московская область, Люберцы

40. Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымгазсети" — Крым, Симферополь

41. Общество с ограниченной ответственностью "Теналь" — Москва

42. Общество с ограниченной ответственностью "Метуглетрейд" — Ростовская область, Шахты

43. Общество с ограниченной ответственностью "МетАвтоПром" — Ростов-на-Дону

44. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Морской гидрофизический институт РАН" — Севастополь

45. Общество с ограниченной ответственностью "Промресурс" — Ростовская область, Новочеркасск

46. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем" — Севастополь

47. Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский кабельный завод Энерго" — Ростовская область, Таганрог

48. Общество с ограниченной ответственностью "СибАльянс" — Новосибирск

49. Акционерное общество "Гортоп" — Волгоград

50. Общество с ограниченной ответственностью "Южная сталепроволочная компания" — Ростовская область, Новочеркасск

51. Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России ИТАР — ТАСС)", "ИТАР — ТАСС", "ТАСС" — Москва

52. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН" — Севастополь

53. Общество с ограниченной ответственностью "Горизон-Тур" — Москва

54. Общество с ограниченной ответственностью "Кальмиус" — Москва

55. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Костромской государственный университет" — Кострома

56. Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" — Ленинградская область, Отрадное

57. Общество с ограниченной ответственностью "Интро-Пелла" — Ленинградская область, Отрадное

58. Общество с ограниченной ответственностью "Пелла-Маш" — Ленинградская область, Отрадное

59. Акционерное общество "Холдинговая компания "Новотранс" — Улан-Удэ

60. Общество с ограниченной ответственностью "Грузовая компания "Новотранс" — Москва

61. Акционерное общество "Производственно-аграрное объединение "Массандра" — Крым, Ялта, поселок Массандра

62. Филиал "Ливадия" Акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра" — Крым, Ялта, поселок Ливадия

63. Филиал "Таврида" Акционерного общества "Производственно-аграрное объединение Массандра" — Крым, Алушта, село Кипарисное

64. Филиал "Гурзуф" Акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра" — Крым, Ялта, поселок Гурзуф

65. Филиал "Морское" Акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра" — Крым, Судак, село Морское

66. Филиал "Судак" Акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра" — Крым, Судак

67. Филиал "Приветное" Акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра" — Крым, Алушта, село Приветное

68. Филиал "Малореченское" Акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра" — Крым, Алушта, село Малореченское

69. Филиал "Алушта" Акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра" — Крым, Алушта

70. Общество с ограниченной ответственностью "Дис-Плюс" — Ростов-на-Дону

71. Общество с ограниченной ответственностью "Орашаемое" — Ростовская область, Семикаракорский район, станица Новозолотовская

72. Открытое акционерное общество "Балабинское" — Ростовская область, хутор Балабинка

73. Общество с ограниченной ответственностью "Союз" — Смоленск

74. Общество с ограниченной ответственностью "Весна" — Ростов-на-Дону

75. Индивидуальный предприниматель "Замковой Николай Владимирович" — Ростовская область, Зерноградский район, поселок Сорговый

76. Общество с ограниченной ответственностью "Лайф Групп" — Беларусь, Минск

77. Общество с ограниченной ответственностью "Экми Косметикс Групп" — Беларусь, Минск

78. Акционерное общество "Ленпромтранспроект", АО "ЛПТП" — Санкт-Петербург

79. Общество с ограниченной ответственностью "Комплектпромматериалы" — Санкт-Петербург

80. Закрытое акционерное общество "Вектор-Бест" — Новосибирская область, поселок Кольцово

81. Закрытое акционерное общество "Вектор-Бест-ЮГ" — Ростов-на-Дону

Напомним также, что 19 марта СНБО принял решение о введении санкций в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра. До сих пор это решение не было введено в действие Зеленским.