Компании, попавшие под санкции СНБО, обещают обжаловать их в суде

Официальный представитель 15 компаний, против которых на заседании Совета нацбезопасности и обороны 19 марта было решено ввести санкции, заявляет, что обвинения против компаний не соответствуют действительности и обещает, что санкции будут оспорены в судебном порядке.

Об этом говорится в заявлении Виталия Лупето, представляющего интересы "Гео Вертикаль", "Гео Коннект", "Глобал Гео Инвест", "Эджейн Макро", "Надра Вест Груп", "Гео Пост", "Гео Таргент", "Надра Прайд", "Гео Стенс", "Инфо Гео Тренд", "Гео Форс Ойл", "Эпивал Энерджи", "Бест Оил Компани", "Эко Газ Альянс", "Профи Нафт".

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"С большим удивлением узнали о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении 19 компаний в сфере недропользования. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о включении компаний в санкционный список без какой-либо доказательной базы, проведенного судебного разбирательства, является незаконным и грубо нарушает национальные и международные нормы защиты ведения бизнеса, подрывая инвестиционный климат в стране", — говорится в заявлении.

Представитель компаний настаивает, что обвинения, которые легли в основу введения санкций, основаны исключительно на предположениях и ни в коей мере не соответствуют действительности. Он также заявил, что предположения о возможном приобретении лицензий по заниженной стоимости или возможной связи с гражданами государства-агрессора, являются безосновательными и необоснованными.

"Компании осуществляют свою деятельность исключительно в правовом поле и с соблюдением действующего законодательства Украины, поэтому никаких юридических оснований для ограничения хозяйственной деятельности компаний, а тем более аннулирования принадлежащих компаниям лицензий, быть не может", — отмечается в заявлении.

В компании ожидают официальное опубликование решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года.

"В случае, если озвученные в СМИ санкции будут официально подтверждены, решение СНБО и действия государства Украины обязательно будут обжалованы в судебном порядке в соответствии с национальным и международным законодательством. Мы надеемся, что дальнейшее течение данного вопроса будет происходить исключительно в правовом поле с недопущением нивелирования такого основополагающего принципа демократического общества как верховенство права", — говорится в заявлении.

Напомним, в пятницу, 19 ноября, состоялось очередное заседание СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против 19 компаний-недропользователей, против Виктора Януковича, Николая Азарова и других топ-чиновников периода президентства Януковича, было решено провести проверку всех лицензий на разработку недр с 1994 года, а также проверить работу провайдера цифрового телевидения "Зеонбуд".