Украинским компаниям предлагают массовую вакцинацию от коронавируса

Украинские компании, штат которых составляет более 50 человек, могут подать заявку на коллективную вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на предприятие.

При этом, как отметил Ляшко, в течение дня одна бригада может сделать примерно 100 прививок.

Поэтому замминистра рекомендует учитывать этот фактор при подаче заявок.

Для того, чтобы записаться в очередь на вакцинацию, компания должна выполнить ряд условий, в частности:

– оставить заявку через контакт-центр;

– определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

– составить поименные списки желающих вакцинироваться;

– обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям МОЗ;

– обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

"Если желающих привиться в организованном коллективе менее, чем пятьдесят, советуем записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении "Дия" или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19", — добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Европейская Бизнес Ассоциация совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустила информационный портал по вопросам вакцинации против COVID-19 для бизнеса — covidbiz.info.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 22 апреля 2021 года зафиксировано 16 тысяч 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки в стране проведено 101 тысяча 981 тестирование (в том числе методом ПЦР — 46 тысяч 516, методом ИФА — 17 тысяч 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 37 тысяч 821).