Коронавирус: в Украине за сутки более 16 тысяч новых заражений, 470 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 22 апреля 2021 года зафиксировано 16 тысяч 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 3904 человека, летальных случаев — 470, выздоровели — 18 тысяч 831 человек, осуществлено тестирований за сутки — 101 тысяча 981 (в том числе методом ПЦР — 46 тысяч 516, методом ИФА — 17 тысяч 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 37 тысяч 821).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 990 тысяч 353 человека, выздоровели — 1 млн 533 тысячи 303 человека, летальных исходов — 41 тысяча 266, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 89 тысяч 301.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Кроме того, за сутки 21 апреля 2021 года в Украине привито против коронавируса 14 тысяч 44 человека.

От начала прививочной кампании привито 491 тысяча 877 человек, из них получили 1 дозу — 491 тысяча 875 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 пунктами прививки.

По состоянию на 21 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 482 тысячи 391 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1673 случая / 1329 прививок;

Винницкая область — 448 случаев / 540 прививок;

Волынская область — 455 случаев / 571 прививки;

Днепропетровская область — 976 случаев / 691 прививки;

Донецкая область — 847 случаев / 486 прививок;

Житомирская область — 544 случая / 512 прививок;

Закарпатская — 208 случаев / 472 прививки;

Запорожская область — 995 случаев / 763 прививки;

Ивано-Франковская область — 184 случая / 526 прививок;

Киевская область — 877 случаев / 449 прививок;

Кировоградская область — 210 случаев / 263 прививки;

Луганская область — 304 случая / 231 прививки;

Львовская область — 804 случая / 792 прививки;

Николаевская область — 449 случаев / 354 прививки;

Одесская область — 844 случая / 1017 прививок;

Полтавская область — 807 случаев / 656 прививок;

Ровенская область — 563 случая / 496 прививок;

Сумская область — 700 случаев / 506 прививок;

Тернопольская область — 357 случаев / 325 прививок;

Харьковская область — 1333 случая / 562 прививки;

Херсонская область — 337 случаев / 543 прививки;

Хмельницкая область — 870 случаев / 674 прививки;

Черкасская область — 695 случаев / 441 прививки;

Черновицкая область — 235 случаев / 496 прививок;

Черниговская область — 520 случаев / 349 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 21 апреля, в Украине было зарегистрировано 12 тысяч 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.