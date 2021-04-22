Коронавирус: в Украине за сутки более 16 тысяч новых заражений, 470 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 22 апреля 2021 года зафиксировано 16 тысяч 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 3904 человека, летальных случаев — 470, выздоровели — 18 тысяч 831 человек, осуществлено тестирований за сутки — 101 тысяча 981 (в том числе методом ПЦР — 46 тысяч 516, методом ИФА — 17 тысяч 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 37 тысяч 821).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 990 тысяч 353 человека, выздоровели — 1 млн 533 тысячи 303 человека, летальных исходов — 41 тысяча 266, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 89 тысяч 301.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.
Кроме того, за сутки 21 апреля 2021 года в Украине привито против коронавируса 14 тысяч 44 человека.
От начала прививочной кампании привито 491 тысяча 877 человек, из них получили 1 дозу — 491 тысяча 875 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Известно, что прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 пунктами прививки.
По состоянию на 21 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 482 тысячи 391 человек.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:
город Киев — 1673 случая / 1329 прививок;
Винницкая область — 448 случаев / 540 прививок;
Волынская область — 455 случаев / 571 прививки;
Днепропетровская область — 976 случаев / 691 прививки;
Донецкая область — 847 случаев / 486 прививок;
Житомирская область — 544 случая / 512 прививок;
Закарпатская — 208 случаев / 472 прививки;
Запорожская область — 995 случаев / 763 прививки;
Ивано-Франковская область — 184 случая / 526 прививок;
Киевская область — 877 случаев / 449 прививок;
Кировоградская область — 210 случаев / 263 прививки;
Луганская область — 304 случая / 231 прививки;
Львовская область — 804 случая / 792 прививки;
Николаевская область — 449 случаев / 354 прививки;
Одесская область — 844 случая / 1017 прививок;
Полтавская область — 807 случаев / 656 прививок;
Ровенская область — 563 случая / 496 прививок;
Сумская область — 700 случаев / 506 прививок;
Тернопольская область — 357 случаев / 325 прививок;
Харьковская область — 1333 случая / 562 прививки;
Херсонская область — 337 случаев / 543 прививки;
Хмельницкая область — 870 случаев / 674 прививки;
Черкасская область — 695 случаев / 441 прививки;
Черновицкая область — 235 случаев / 496 прививок;
Черниговская область — 520 случаев / 349 прививок.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 21 апреля, в Украине было зарегистрировано 12 тысяч 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.