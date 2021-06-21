Британские ученые выяснили, почему при COVID-19 исчезает обоняние и вкус

У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19, наблюдается меньшее количество серого вещества в участках мозга, которые отвечают за распознавание запахов и вкусов, говорится в исследовании на репозитории MedRxiv.

Об этом свидетельствуют данные исследования на репозитории MedRxiv UK Biobank, в котором люди добровольно делятся своей медицинской информацией.

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Как информирует "Зеркало недели", эксперты отобрали данные о 782 пациентах, прошедших сканирование мозга до пандемии. 394 человека из этого количества переболели COVID-19 — большинство имело легкие или умеренные симптомы и только 15 нуждались в госпитализации.

После выздоровления пациенты еще раз прошли сканирование головного мозга.

Когда ученые сравнили данные до и после болезни, то пришли к выводу, что даже у тех людей, которые перенесли болезнь в легкой форме, заметно уменьшилось количество серого вещества в левой парагиппокампальний извилине, левой орбитофронтальной коре и левой островковой коре — именно эти участки отвечают за распознавание вкусов и запахов.

Кроме этого, они частично связаны с функциями мозга, ответственными за память и упоминание эмоциональных реакций.

По мнению ученых, уменьшение этих участков может в долгосрочной перспективе увеличить риск возникновения деменции.

Напомним, по состоянию на 21 июня, в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.